Más de 100 adultos mayores disfrutaron de un encuentro en Tupungato

El Camping Municipal fue el lugar elegido para este evento que tuvo como objetivo fomentar y promover la participación activa de las y los adultos mayores y fortalecer su integración social y contribución al desarrollo local.

Desde temprano empezaron a llegar con sus canastas, materos, reposeras y sobre todo con linda energía para compartir una jornada que concluyó con un gran baile.

La propuesta del Área de Adultos Mayores del Municipio fue muy bien recibida por las personas de la tercera edad que se organizaron para ser parte haciendo, ellos mismos, “correr la bola” sobre el encuentro. Muchos llegaron en grupos de amigos, vecinas que se fueron auto-convocando y también parejas, hermanas y hermanos, entre otros, que se sumaron.

El Intendente Gustavo Aguilera se acercó a compartir con ellos y refirió: “Siempre se creía que los adultos mayores debían quedarse en la casa, viendo televisión pero nosotros tenemos otro concepto que es que el adulto mayor debe salir, debe disfrutar de gimnasia, hacer manualidades, el adulto mayor debe compartir con sus pares, contarse anécdotas, escuchar su música, bailar y participar y eso es lo que queremos y que a través de la Coordinación del Área del Adulto Mayor estamos trabajando para que sea así”.

En cuanto a la organización, fueron parte fundamental diferentes Áreas y Direcciones del Municipio como Deportes y Recreación, Cultura, Desarrollo Humano que se comprometieron con la iniciativa pensando actividades y coordinando las mismas en pos del beneficio de los protagonistas.

Por su parte la referente del Área de Adultos Mayores, Rocío Herrera comentó: “Hicimos invitación especial con el Hogar de Ancianos, apenas se lo propusimos se sumaron todos junto a las personas que los cuidan y los acompañan” y celebró la presencia de un grupo de mujeres del Cordón del Plata que se organizaron para no perderse la actividad.

Abuelos, abuelas y personas que asistieron expresaron que necesitaban este tipo de eventos, porque no encuentran actividades para ellos; para muchos era la primera vez que participaban en una jornada como la que se realizó y manifestaron que se reencontraron con conocidos e incluso denotaba la energía y buena predisposición.

Asimismo ese día la entrada era libre y gratuita para personas mayores de 60 años y se dispuso transporte gratis para asistir al lugar. Otros optaron por ir en vehículos particulares y no faltó algo rico para compartir, por supuesto elaborado con sus propias manos.

Su representante, la Reina Hilda González junto a su marido fueron los encargados de abrir la pista de baile, con cueca y gato sumándose el Intendente que con una gran sonrisa disfrutó el momento.

Durante la mañana y la tarde, disfrutaron de actividades pensadas especialmente para ellos como:

Juegos: para estimular la capacidad cognitiva y flexibilidad mental; entre los que hubo juegos de carta, deportivos (newcom, tejo), entre otros.

Manualidades: que favorecen la motricidad fina, refuerzan el sentido de superación personal y desarrollan la creatividad. Para lo que se les propuso una actividad junto a las profesoras de talleres culturales del Municipio, realizando maceteros bajo la técnica macramé.

Música: para estimular el sentido de la audición, y la motricidad, que beneficia a sostener la memoria y la atención, a la vez que facilita la recuperación de recuerdos, emociones y sentimientos. Por lo que la música estuvo presente durante toda la jornada e incluso bailaron diferentes géneros.

Espacio de reflexión: para potenciar la unión grupal entre los participantes y conocer sus intereses y necesidades.

Además se les brindó herramientas para evitar estafas virtuales y de desconocidos que puedan presentarse en los hogares, asesoramiento del Área de Discapacidad.

“Son adultos mayores super sociables, cariñosos y con ganas de superarse” destacó Lucas Luppo, Director Provincial de Adultos Mayores quien también estuvo presente y aseveró: “Siempre como política pública nosotros tenemos que instar a que ellos estén activos, que salgan de su casa y muchos quizás me van a retar cuando digo que no son guardería nuestros adultos mayores son abuelos, algunos con el rol familiar de abuelos pero no guardería y deben realizar sus actividades y seguir con su vida plena después de jubilarse, después de cumplir los 60 años y ese mito de que no salen es una realidad, la pandemia nos detuvo bastante y es un gran desafío que tenemos desde la gestión provincial para que el adulto mayor se reinserte en esta sociedad tan cambiante, donde la tecnología también nos invade pero no se han quedado atrás ellos y van aprendiendo día a día a integrarse asique estas instancias son super importantes”.