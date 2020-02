Más de mil personas afectadas en el Valle de Uco por las lluvias del fin de semana

Las situaciones más graves tuvieron lugar en Tunuyán. Allí hubo zonas anegadas donde el personal debió ingresar en botes y kayak para poder brindar asistencia.

La gran cantidad de agua caída durante el fin de semana en todo el territorio provincial afectó en gran medida a los departamentos del Valle de Uco. Por tal motivo, más de mil personas debieron ser asistidas con nailon, colchones, frazadas y otros elementos de primera necesidad.

Tunuyán fue uno de los más afectados por la contingencias. Fabricio González, director de Defensa Civil del Municipio en comunicación con El Cuco Digital comentó: “Fue un fin de semana muy complicado por la cantidad de agua que cayó”.

Tunuyán, uno de los departamento más afectados

“Asistimos en total con la gente de Desarrollo Social a 1.250 personas, entre cortes de nailon y caída de techos. Tuvimos el derrumbe de una vivienda y la voladura de un techo en el asentamiento Rodrigo; eso fue en horas de la tarde de ayer” agregó el funcionario.

González además contó que también tuvieron que evacuar a una familia que llevaron al Centro Integrador Comunitario. “Estuvo diez minutos y se fueron en Taxi, no sabemos el motivo. Preparamos todo para albergarlos pero no se quedaron. Después asistimos a un montón de casas que habían que evacuar y la gente no se quiso ir por miedo a que le robaran”.

Por último el director concluyo destacando que tuvieron “lugares anegados entre el Gauchito y Zapata con un 1,30 metros de agua, así que tuvimos que entrar con botes y kayak al lugar. Eso fue lo más relevante que tuvimos”.

Respecto a San Carlos, el director de Defensa Civil de ese departamento, Carlos Hidalgo, contó que “sólo cinco vivienda debieron ser asistidas” por inundaciones y que “Defensa Civil trabajó con el Área de Acción Social en conjunto para llevar frazadas, colchones y nailon, según las necesidades de estas familia”, dijo Hidalgo.

“Ahora estamos haciendo un relevamiento en las zonas rurales para ver cómo están las casas” añadió para cerrar sus declaraciones.

Por último, en cuanto al departamento de Tupungato, Carlos Ríos de Defensa Civil Municipal dialogó con este medio y contó que los mayores inconvenientes fue que “hubo casas inundadas”, sin embargo con la ayuda de personal de la comuna y el camión atmosférico lograron ayudar a que bajara el nivel de agua.

“Gracias a Dios no tuvimos mayores complicaciones. Lo que sí se trabajó mucho con el tema del tránsito por el movimiento fluido en la ruta 86 y 88, y por la carga vehícular siendo la única conexión para transitar desde Mendoza al Valle de Uco” concluyó.