Masiva concurrencia: ayer se vacunaron más de 25.000 personas en Mendoza

Así lo aseguró Iris Aguilar, responsable de Programa de Inmunizaciones de la Provincia. La funcionaria habló del aumento de demanda de vacunas, entre otros temas.

La jefa del Programa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, informó sobre la gran cantidad de gente que se acercó a los vacunatorios en estos últimos días del año: “Era esperable la masiva concurrencia a los vacunatorios, debido al acortamiento de plazos, lo mismo pasó cuando, por ejemplo, surgió la variante Delta o cuando salió publicada la certificación de Sputnik. Esto era esperable”.

“Este martes pasado, se vacunaron más de 25.000 personas con vacunas covid y más allá del trabajo, del esfuerzo, de la cola que haya, el número de personas que completaron el esquema o se reforzaron o lo comenzaron, significan una muy buena noticia, junto a saber que hay disponibilidad de muchísimos efectores”, agregó la funcionaria.

“La enorme mayoría de los mendocinos adhiere a la vacuna y esa, es una buena noticia, porque es la mejor forma de afrontar la variante Ómicron y las que puedan aparecer de ahora en más”.

Combinación de vacunas: “La combinación ideal es la que me toca”

Respecto a la combinación de vacunas Aguilar explicó: “Nos manejamos de acuerdo a la disponibilidad del insumo, distribuyéndolas de acuerdo a la aplicación correspondiente, como es el caso de los adolescentes que solo pueden recibir Pfeizer. Pero también, hay una logística en la vacunación donde se tiene en cuenta el periodo de vencimiento y las que tienen próximo vencimiento, son las primeras que se deben utilizar”.

“La combinación ideal es la que me toca. La única vacuna que no se puede utilizar como dosis de refuerzo o como dosis tercera, es Sinopharm porque la respuesta de anticuerpos es menor con esa vacuna”, aseguró la funcionaria de Inmunizaciones y continuó: “El resto de las combinaciones, cualquiera, es adecuada y aceptada y avalada por el Ministerio de la Nación y la Conaif”.

En cuanto a que hay personas que no quieren hacer ciertas combinaciones, por los motivos que fueren, Aguilar puntualizó: “Hemos hablado para que se avise, a través de cartelería, en la puerta de cada vacunatorio, el nombre de la vacuna que se está colocando ese día como refuerzo, para que la gente que no quiera optar por esa vacuna, no haga cola y también, para que no se enfrente con los equipos de vacunación que no tienen nada que ver”.

“La gente en general acepta la dosis que se da”, destacó Aguilar y contó: “Ayer se estuvo vacunando hasta las 18 y solo se retiraron 5 personas que querían AstraZeneca, por motivos de viaje al extranjero dado que Sputnik continua sin ser aceptada en varios lugares”.

Stock

Sobre este tema, la titular de inmunizaciones aseguró que “hay stock suficiente. Esta mañana, a las 7, escribí a Nación solicitando más dosis. Es un circuito continuo. Es obvio que si en el Centro de Salud se acaban las vacunas, tenemos que esperar a que se repongan y es imposible estar en tiempo real en todos lados. Es imposible stockear con mucha cantidad de vacunas a todos los centros de salud porque vacunan permanentemente, a todo el calendario y hay que tener un poco de paciencia y menos ansiedad”, agregó.

El horario depende de cada Centro de Salud por eso, estan los datos en la página web del Ministerio, hay distintos horarios. Hay varios centros de salud que vacunan por la tarde. Es una oferta muy heterogenea dado que hay 70 centros de vacunación y “estamos, prácticamente con las mismas vacunas en todos lados”, declaró Aguilar. “Tratamos de mantener un delicado equilibrio entre logística y distribución. También, realizamos operativos en terreno, en conjunto con Desarrollo Social, por ejemplo con el programa la Garrafa en tu Barrio. Esta noche vamos a vacunar en la Fiesta de la Vendimia de San Martín y ya se ha vacunado en la Fiesta de la Cerveza entre otros eventos”.

Aguilar afirmó:”Tenemos stock suficiente, planificamos en un escenario en el que vamos a tener, como fue ayer, 25.000 vacunaciones en un día”.

Alrededor del 70% de los mendocinos con dos dosis

También, destacó que la vacunación de los más chiquitos genera mucha adherencia,”tanto en niños y adolescentes, desde un primer momento a pesar de la controversia que hubo en algun momento, con respecto a la vacuna. Tomando toda la población de Mendoza, de 0 años en adelante, ya hemos superado el 80 % con una dosis y ya debemos estar cerca del 70%, con dos. La franja etaria más reticente es la de los adultos jóvenes”.

“No es solo refuerzo lo que se vacuna. Obviamente que es la mayor proporción. Alrededor de un 70%, pero hay muchas segundas dosis y hay alrededor de 1.500 a 2.000 dosis que se ponen por día, es decir que hay gente que recién se está decidiendo a iniciar el esquema de vacunación y en muchos casos, a completar el esquema primario”. La funcionaria informó que el promedio de personas reticentes a la vacunación en Mendoza, oscila entre un 20 y un 30 % y es similar en todas las provincias. “Hay provincias o regiones que tienen una población con mayor cantidad de adultos mayores y ellos adhieren en mayor medida al esquema de vacunación, esto hace que se vea mayor número de adherencia a la vacuna”.

Un enorme trabajo

“La vacunación es espontánea porque es lo que decidieron la mayoría de las provincias. La realidad también indica que con el sistema de turnos, en esta última etapa de vacunación de adolescentes, teníamos poco cumplimiento de turnos. La gente los ignoraba, no respetaba, el turno, ni el horario, ni el día y esto generaba problemas. La mayor parte del pais esta vacunando a libre demanda desde hace mucho tiempo”.

“Probablemente, implementemos en breve la vacunación desde más temprano. Hay que ver el tema del personal y ajustar una serie de variables. El personal hace mas de un año que no tiene descanso y obviamente, esto implicaría implementar un sistema logístico muy importante, pero está entre los objetivos de la ministra Ana María Nadal, que agilicemos la vacunación y que se empiece a vacunar más temprano, lo que se hará oportunamente”, aseguró la jefa de Inmunizaciones.

Ómicron y otras variantes

Dijo Aguilar: “Esta ola se va a atenuar en algún momento. Nos hemos asustado con lo que esta sucediendo en Cordoba, especialmente, pero tenemos en claro que si hay algo con la variable Ómicron es que afecta los efectores del primer nivel de atención. No hemos visto impacto en las unidades de cuidados intensivos. Los que más se resienten claramente, son los centros de vacunación, por esta ansiedad de la población de iniciar, ampliar y completar el esquema y también los centros de testeo. El tema es que el nivel de contagio que tiene esta variante es tan importante que se van resintiendo las ofertas de prestación porque hay mucho personal que tiene que cumplir el aislamiento por contacto estrecho. Es oportuno transmitir el mensaje de que la vacuna no es la solució, porque no previene el contagio. Nosotros y también el Gobernador ayer, insistimos permanentemente en mantener las medidas de autocuidado, ya que nos hemos relajado y son fundamentales para disminuir el contagio: ventilación cruzada, uso del barbijo, lavado de las manos”.

“Es inevitable que haya transmisión en todo el pais. Ómicron va a estar en breve entre todos nosotros. Ojalá tenga el comportamiento que ha tenido en África y Europa, que después de un ascenso rápido y vetiginoso, también está teniendo un descenso en el mismo sentido. Pero, en la medida que nos cuidemos y disminuyamos la cantidad de contagios, podremos afrontar esta variante y otras, que seguramente van a aparecer: Ese es el desafío que tenemos por delante para que las vacunas sigan siendo eficaces” agregó la titular de Inmunizaciones de la Provincia.

Maltrato al personal

“Como en todas partes, en Mendoza hay gente muy maleducada. Nada justifica el maltrato”, aseguró Aguilar. El Código Contravensional de la Provincia habla de sanción para personas que provocan maltrato a personal de salud y al respecto, dijo: “Hemos hecho denuncias y hemos tenido citación de jueces en algunos casos. Es importante que la gente que concurra entienda que cada uno desde su lugar, está poniendo su mejor esfuerzo y desde hace un año, los vacunadores no tienen descanso. Los centros cierran a las 17 y se están retirando a las 19, para atender a toda la gente que concurre. Yo estoy recibiendo reportes hasta las 23 y las enviamos a la Nación. Esto desde hace un año”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza