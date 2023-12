Mauricio Correa: el consultino que conquistó la cumbre del volcán más alto del mundo

En los recovecos majestuosos de la Cordillera de los Andes, donde la imponencia de las montañas desafía los límites de la resistencia humana, Mauricio Correa, nos sumerge en su épica travesía hacia la cima del Volcán Ojos del Salado, el más alto del mundo.

Este intrépido aventurero, actualmente con residencia en Chile, compartió detalles exclusivos de su reciente hazaña con El Cuco Digital: alcanzar el tercer lugar en la competencia del ‘Ojos del Salado Sky Race’, un agesta que lo llevó a las alturas inimaginables de 6.893 metros.

Más que un mero atleta, Correa es un apasionado del trail running, habiendo participado en ultramaratones de distancias asombrosas. Su travesía hacia el Volcán no sólo requirió un entrenamiento físico meticuloso, sino también una aclimatación cuidadosa a las condiciones extremas de altitud y clima.

En medio de la majestuosidad de la ascensión, Correa se enfrentó a su momento más desafiante. A 6.600 metros, la carrera se detuvo abruptamente por cuestiones de seguridad, sumiendo al equipo en la frustración. Sin embargo, lo que parecía un revés se convirtió en una oportunidad única. La organización propuso un segundo intento, y el miércoles 29 de noviembre, a las 10 a.m., la cumbre finalmente se rindió ante el coraje del equipo.

A medida que ascendía más allá de los 6.000 metros, Correa comparte anécdotas y revela la esencia del trabajo en equipo. A pocos metros de la cima, enfrentando la escasez de oxígeno, la unidad del equipo se convirtió en el motor que lo impulsó hacia la victoria. Las lágrimas en la cumbre fueron el testimonio de las emociones abrumadoras que acompañaron esta travesía.

“Cuando me faltaban literalmente 3 metros para la cumbre, sentí que me empezó a faltar el aire y tuve que sentarme a descansar unos minutos. En ese momento fue fundamental el apoyo del equipo que me motivaba a seguir adelante al grito de “Vamos Corre-Correa, vos podes” y eso fue una inyección de energía para poder lograrlo. Al llegar a la cumbre no pude contener las lágrimas, me invadieron muchas emociones.”

Mauricio Correa