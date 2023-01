“Me acaban de intentar estafar diciendo que alguien usó mi cuenta de Mercado Libre”

Así lo contó una vecina de San Carlos. Las estafas van en aumento. Hay que estar muy atentos.

Una mujer de San Carlos zafó de una estafa telefónica, en la que los estafadores intentaban que les permitiera entrar a su cuenta de Google, y así poder jaquear sus cuentas, tarjetas, etc.

El intento de estafa inició con una llamada por WhatsApp, desde un número que tenía como foto de perfil una imagen de Mercado Libre.

La voz era de un hombre joven, quien se presentó con un supuesto nombre y apellido, diciendo que de la empresa Mercado Libre se contactaban porque alguien (desconocido para la víctima) había usado su cuenta de Mercado para comprar un aire acondicionado.

“Pero no te hagas problema” afirmó el estafador, y agregó “la compra está retenida, y por eso te llamo, porque alguien jaqueó tu cuenta, y está usando tu crédito”.

El estafador continuó indicando que pusiera el altavoz, y que deslizara la pantalla del teléfono hacia abajo. “Ahora Google está verificando tu cuenta, tenés que decir que sos vos, decile que sí, para verificar tu cuenta”. Pero la mujer se dio cuenta que estaban tratando de ingresar desde otro dispositivo (situado en Córdoba). Cuando le dijo eso al estafador, él argumentó que aparecía así, porque la venta se había hecho en Córdoba, desde una sucursal de Naldo. La mujer le dijo que le daba desconfianza su llamada y que cortaría, y que luego llamaría a la empresa (Mercado Libre) para corroborar. En ese momento, la llamada se cortó.

NO DE NINGÚN DATO. A NINGUNA SUPUESTA EMPRESA O ENTIDAD. SI LO LLAMAN Y LE PIDEN DAR DATOS O INGRESAR ALGÚN NÚMERO O LO QUE SEA, DIGA QUE VA A CORTAR PARA AVERIGUAR. NINGUNA ENTIDAD (BANCO, TARJETA, ETC) LE PIDE DATOS PERSONALES TELEFÓNICOS. NO SE DEJE ESTAFAR.