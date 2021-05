“Me das una mano”: la campaña solidaria de Última Palabra para ayudar a un club y a una familia

A través del programa deportivo se está recaudando elementos para El Colectivo, y mercadería para una mujer, su hijita y su mamá, que están con Covid-19.

La difícil situación sanitaria, económica y social que atraviesa el país, como así también el mundo entero, ha movilizado a cientos y miles de personas a solidarizarse con quienes más lo necesitan, una de ellas es Mario Ceverino, al frente del reconocido programa deportivo Última Palabra. El comunicador sancarlino, tras tomar conocimiento de la realidad de un club de fútbol femenino y de una familia de La Consulta, emprendió una campaña denominada “Me das una mano”.

“En primer lugar estamos haciendo una campaña para las chicas del club El Colectivo, que realmente no tienen con qué entrenar; cuando fui a un entrenamiento vi que habían 13 o 14 chicas que tenía tres pelotas, ninguna en condiciones, los chicos no tenían silbatos, y sólo tres o cuatro conitos. Entonces se me ocurrió ayudar a estas chicas del fútbol femenino; llevo una campaña a través del programa deportivo Última Palabra juntándole pelotas, unos silbatos que me han donados árbitros de Tupungato, de Tunuyán, y hay clubes de acá que se han arrimado y me han entregado unas pelotas”, comentó Mario a El Cuco Digital.

Seguidamente, Ceverino dijo que están esperando que finalice el confinamiento de 9 días “para llevar al predio donde están entrenando las donaciones. El presidente Tomás Mur ya está al tanto de la campaña que estamos haciendo y de las cosas que estoy juntando, así que bueno”.

Por otro lado, en cuanto a la familia –de quien se reserva la identidad-, el periodista contó que es de La Consulta y que “la semana pasada le dio positivo de coronavirus”. Se trata de una mujer que vive con su mamá y su hijita, “y el único sostén es la ella, que es joven, que sale a trabajar, pero al estar así no puede, entonces la idea también es ayudarlas”. “El día sábado vamos a tratar de llevarle todo lo recaudado. Apenas empecé con la campaña empezaron a arrimarme a mi casa fideos, arroz”, destacó Mario.

Parte de la mercadería recaudada para la familia

De esta manera, quienes deseen sumar su granito de arena para el club o la familia, pueden comunicarse al número 2622-433175.

Para cerrar, el comunicador expresó que “lo que sea para ayudar a una familia, a un club, estamos a disposición, al servicio; devolvemos una mano a toda esta gente linda”.