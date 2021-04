Médico solidario: desde hace 8 meses, Jorge De Pedro brinda atención gratuita en zonas rurales de Tunuyán

Por Estefanía Tello

Jorge De Pedro, un reconocido doctor de Tunuyán, brinda desde hace 8 meses atención gratuita en diferentes zonas alejadas del departamento. La loable tarea del profesional es muy destacable, por eso en el Día Mundial de la Salud, El Cuco Digital quiere reconocer su labor solidaria.

El médico tunuyanino desempeña su trabajo hace 25 años, fue el primer médico de familia de la zona, creó la residencia de medicina en familia en el Hospital Scaravelli, fue director del nosocomio regional en el 2008 y actualmente posee un cargo en el Poder Judicial, ganado por concurso, donde trabaja de mañana. Por las tardes De Pedro atiende su consultorio particular, excepto los días miércoles, que visita a los sectores más necesitados.

Jorge dialogó con este medio y contó que esta acción comenzó haciéndola “al saber que en los distritos alejados no cuentan con una atención médica adecuada; muchos no poseen centro de salud cercanos y si existen dan turnos muy alejados por la pandemia. Además, no se realizan los controles sanos”.

Por tal motivo, el profesional de la salud decidió visitar “todos los días miércoles zonas alejadas de Tunuyán para brindar atención médica, barbijos, alcohol y charlas educativas con 10 personas del Movimiento Evita que me acompañan. Todo esto es con el fin de detectar, prevenir y tratar las patologías que los aqueja. Teniendo en cuenta que por tener distinta condición social y menor acceso a los centros de salud necesitan mayor atención”.

Para cerrar, el medico solidario destacó que por el momento sólo está atendiendo en distritos de Tunuyán ya que “hay mucha demanda”.

Cabe resaltar que actualmente el doctor ha tenido la gran oportunidad de brindar atención a decenas de familias carenciadas que viven en zonas rurales, lo que significa un alivio para quienes se ahorran el viajar grandes distancias y gastar dinero, con el que a veces no cuentan.