Méndez cumplió el sueño de ser protagonista y hacer podio en la carrera más grande de América

Se trata del Desafío al Valle de Río Pinto.

En el día de ayer se vivió en La Cumbre provincia de Córdoba, la 26° Desafío al Valle de Río Pinto, titulada la carrera más grande de América, sobre un trazado de 87 km que la une con San Marcos Sierra y con más de siete mil competidores en carrera provenientes de distintas latitudes a nivel nacional e internacional -Chile, Uruguay, Paraguay, Uruguay, EEUU, entre otras- dispuestos a hacer historia.

Se trata de una carrera que une las localidades de La Cumbre y San Marcos Sierras, atravesando en su recorrido Capilla del Monte y San Esteban, en una geografía tan compleja como cautivadora, rodeada de bellísimos paisajes, pendientes pronunciadas, escaladas, senderos rurales, vados, ríos y arroyos ideales para los amantes del montain bike.

Eduardo “el gordillo” Méndez, único representante del pueblo de Vista Flores, cumplió uno de sus sueños llegar a pisar el suelo de Río Pinto, luego de mucho trabajo y entrenamiento duro por su parte y la de su equipo Somos MTB, se logró que Eduardo fuera un participante más.

Desafío Rio Pinto 2022.

En un día con muy bajas temperaturas y con el frío propio de La Cumbre, el equipo de Somos MTB de Vista Flores estuvo de madrugada en el predio esperando ansiosos la hora de largada de su corredor y organizados como de costumbre para la asistencia y puesto de hidratación.

Eduardo cuenta a nuestro medio “Un desafío muy distinto a las carreras en las que he estado participando, una carrera denominada la más grande de América, con corredores de otras provincias y de otros países como Chile, Uruguay, Paraguay y EE.UU.

“Largué a las 8.25 am en mi categoría Master A1, con 216 inscriptos donde aproximadamente 20 de ellos tenían prioridad por haber hecho podio en la edición anterior. Fue un desafío distinto a lo que estoy acostumbrado a correr, donde cada año hay un alto nivel de competidores y además, con la exigencia de terreno que tiene Río Pinto y que crece cada año. El resto de los contrincantes eran muy fuertes, pero logré terminar el desafío, y aún más, haciendo podio, logré la posición número 10 de 216 competidores en mi categoría en un tiempo de 3hs 10min. Más que feliz y lleno de emociones de poder representar a mi pueblo dando siempre lo mejor de mí y poniendo mente, cuerpo y alma en un único objetivo, poder terminar la carrera”, comentó Mendez.

“Como en cada paso que doy quiero dar las gracias infinitas a mi equipo Somos MTB Vista Flores, a mi sponsor oficial Club Vista Flores de Karate, a Bodega Esmeralda, Suplementos VF, a cada comercio que colaboró para mi viaje, a vecinos de mi pueblo, a la Municipalidad de Tunuyán y a mi entrenador Ariel Núñez que desde el primer momento que comenzamos a trabajar, uno de los objetivos para el 2022 era participar en el Río Pinto y lograr estar de la mejor manera para ello. Muy, muy contento, mucha satisfacción durante la carrera ya que es muy complicado salir de la zona de confort y llegar a otra provincia. Meterse en los primeros diez fue una de las satisfacciones más grandes que he tenido. Sé que en el momento de estar parado en la largada ya era mucho, y terminar sano y salvo gracias a Dios hace el desafío aún más importante, y mucho más entrar en los primeros diez, aunque puedo decir que mi mejor premio es cómo me recibe mi familia, mi equipo que nunca me deja solo, y demás personas que alientan en cada kilómetro aun sin conocerme”, finalizó el ciclista.