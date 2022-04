Mendez una vez más hizo podio: obtuvo 2º y 3º puesto en la primera fecha del Desafío Portinari

Quedó segundo en su categoría Master A1 y tercero en la general, compartiendo el podio con Assenza en primera posición y Espinoza en segunda.

Ayer domingo se disputó en el Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán, la primera fecha del Torneo Provincial Mendoza MTB 2022-Desafío Portinari.

El evento deportivo contó con dos puntos de largada: el primero a pocos kilómetros de la India Muerta por Ruta 94, que se destinó para los atletas competitivos, y el otro en el Cristo del centro de Los Chacayes para los promocionales. Cabe aclarar que para los ciclistas de competición fueron 25km de carrera.

Eduardo “el Gordillo” Mendez una vez más hizo muy buena carrera, esta vez en su suelo natal. Fue una competencia dura, ya que el clima no acompañó de la forma esperada: hizo frío frío y en algunas zonas había neblina, aún así, Mendez hizo carrera con dos de sus colegas, un Máster A1 y un sub23, quienes se despegaron del pelotón aproximadamente al kilómetro y medio de largada.

Los resultados obtenidos para Eduardo fueron los siguientes: 2º puesto en su categoría Master A1 y 3º en la general, compartiendo el podio con Assenza en primera posición y Espinoza en segunda.

Tras finalizar el recorrido el vistaflorino contó lo siguiente: “Fue realmente un desafío, como lo titula su organizador. Para quienes se animan a desafiar a la montaña, sobre todo porque quien logra culminar la competencia lo hace aproximadamente a 2800 msnm, y más porque esta vez las inclemencias climáticas no fueron las adecuadas, pero justamente esto es lo que hace al MTB, que se caracterice por ser un deporte duro y sobre montaña sin importar el clima. Puedo decir que esta edición fue más que un desafío, fue un día muy frío, con neblina y eso hizo aún más pesada la competitividad entre los atletas”.

“Como siempre, agradezco a mi familia que está a mi lado en cada competencia sin importar cuánto haya que viajar, quienes me alientan y dan fuerzas para seguir mirando hacia adelante, en fin, yo doy el 50% y el otro 50% me lo dan ellos. Agradezco al Club Vista Flores de Karate que me asiste en cada carrera, a mi entrenador Ariel Nuñez con quien venimos trabajando de la mejor manera para concretar uno de los objetivos de este 2022 que se aproxima y que llegará dentro de muy poco tiempo, gracias a Suplementos VF y a bicicleteria El Chango por siempre dejarme la bici en condiciones”, cerró el ciclista.

