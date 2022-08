Mendoza es la provincia con la mayor tasa de crecimiento de empleo tecnológico del país

Con salarios 60% arriba de la media provincial, la actividad en Mendoza crece triplicando la velocidad de desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. Oportunidades y desafíos de un sector joven y pujante.

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, presidió una nueva reunión de la Mesa Provincial de Economía del Conocimiento para analizar, junto a referentes del sector, los avances de la actividad en Mendoza.

“Notamos un fuerte crecimiento de los servicios informáticos en Mendoza, mucho más que los sectores tradicionales. Es un sector en el que venimos haciendo foco con políticas específicas de fomento a la industria y formación de programadores. Encuatro años la actividad creció 70%, a razón de 15% anual, una tasa de crecimiento que no posee ningún otro sector económico.

“En la provincia tenemos la conjunción del esfuerzo empresarial y las políticas públicas del Gobierno, sinergia muy bien lograda entre el sector público y el privado, que lleva a duplicar las tasas de crecimiento de Córdoba y triplica a Buenos Aires”, explicó el titular de la cartera económica, Enrique Vaquié.

Los servicios basados en el conocimiento (SBC) son uno de los sectores más dinámicos en la economía mundial. No solo porque aumentan anualmente el comercio de servicios entre países, sino porque inciden significativamente en la composición de las exportaciones tradicionales de bienes. En Argentina, hoy llegan a US$ 7.000 millones, con un superávit de US$ 800 millones.

El mundo sigue demandando talento digital, es decir, personas formadas en disciplinas informáticas y afines que puedan cubrir los puestos de trabajo vacantes. Argentina en general y Mendoza en particular tiene una gran oportunidad de desarrollo.

Referentes nacionales en Políticas de Desarrollo Tecnológico como Carlos Pallotti, Sebastián Laza y Mauricio Lacourt, elaboraron un informe del que se desprenden datos muy prometedores para la provincia: entre 2018 y 2022 se generaron 1.500 nuevos puestos de trabajo (1.100 provenientes de software), con ingresos adicionales en el orden de los US$ 54 millones.

“Los servicios basados en el conocimiento (SBC) muestran una importante dinámica en Mendoza, en especial su subsector de Servicios Informáticos, con un crecimiento acumulado en los últimos cinco años de 73,5%. De esta forma, los SBC como agrupamiento ocupan 3,3% del total de puestos privados registrados en la provincia, cuando hace cinco años atrás ocupaban el 2,7%. El subsector Actividades de Servicios Informáticas es el más relevante en cuanto a dinámica de crecimiento y acumula 73,5% de incremento en los últimos cinco años”, sostuvo Sebastián Laza.

“En cuanto a cantidad de empresas, Mendoza, con casi 2.000, aparece aún lejos de las provincias grandes en los SBC. Sin embargo, este es un indicador a relativizar, porque muchos mendocinos trabajan actualmente en servicios informáticos desde Mendoza para empresas fuera de la provincia -CABA por ejemplo-, lo que sesga de alguna manera la medición”, añadió Laza.

Al respecto, desde el Gobierno sostienen que las políticas aplicadas para promover la actividad informática y audiovisual, como leyes y programas de fomento, claramente están mostrando que es posible obtener resultados palpables. Especialmente aquellas destinadas a la generación de talento y las de apoyo a la transformación digital.

Por eso, la meta proyectada para Mendoza de tener 10.000 puestos de trabajo en servicios informáticos para 2030, que generen US$ 300 millones de exportaciones anuales, parece, a la luz de estos datos, algo muy probable.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza