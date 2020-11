Mendoza y otras 9 provincias no exigirán hisopados para las vacaciones

La última en incorporarse fue Chubut. Lo anunció el ministro de Turismo, Néstor García, quien aclaró que por un error de comunicación su provincia no figuraba con las otras nueve que no pedirán PCR negativo a los visitantes.

De cara a las vacaciones y en un año en el que el turismo fue uno de los sectores más golpeados, diez provincias argentinas no exigirán hisopados a los visitantes.

Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que en conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano. Y en las últimas horas se agregó Chubut.

“Ni bien me enteré anoche de que Chubut no estaba entre las provincias que no pedirán esos requisitos para los turistas, me comuniqué con las autoridades nacionales para enmendar el error de comunicación”, dijo el ministro de Turismo chubutense, Néstor García, a Télam.

A lo sumo, algunas de esas provincias pedirán inscripción previa en el “registro vacacional”, que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país.

Además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test denominado PCR, en estos estados los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje, mediante acuerdos establecidos por sus gobiernos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Desde el Minturdep explicaron a Télam que se trató de un trabajo realizado por el ministro y su equipo, en contacto con gobernadores y ministros de esa provincias para homogeneizar los requisitos para el verano.

Algunas provincias pedirán un control mediante el registro vacacional, para lo que ya están en contacto con la Secretaría de Innovación Pública -como el caso de Buenos Aires-, precisaron las fuentes.

La distribución y variedad de oferta de estas nueve provincias genera un amplio abanico de posibilidades para el turismo de verano, que va desde las alturas del Noroeste Argentino hasta el Fin del Mundo, pasando por playas balnearias, lagos patagónicos, sierras, ríos y lagunas con distintos climas y propuestas.