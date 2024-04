Monóxido de carbono: Tunuyán da recomendaciones para evitar incidentes

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas se empiezan a sentir en el Valle de Uco y la necesidad de calefaccionar los ambientes es cada vez más frecuente.

Desde el municipio del departamento de Tunuyán se recomienda seguir atentamente una serie de medidas pensadas para prevenir la exposición al monóxido de carbono.

-Ventilar los ambientes, en la medida de lo posible.

-Utilizar, calefactores o estufas con salida al exterior y, de ninguna manera, calefaccionar con hornallas, hornos o braceros.

-Asegúrese, mediante informe profesional de un gasista matriculado, de no tener pérdidas en su domicilio. Y recuerde que la llama debe ser de color azul. Una forma útil de revisar que no haya fugas, es usar agua y jabón.

-No olvide apagar estufas antes de dormir. Ante todo, en caso de calefaccionar con leña, asegúrese de que no quede ni una braza encendida. Mismo caso, si sale del domicilio por algún motivo.

-En caso de utilizar garrafa, garantícese de que todos los elementos estén bien conectados y no permita la corriente de aire cerca de ella. También es importante tener en cuenta que debe estar ubicada de forma vertical y sí o sí contar con precinto de seguridad. Al finalizar la jornada, recuerde cerrar la válvula correspondientemente.

En caso de sentir algún síntoma, como somnolencia, dolor de cabeza intenso, náuseas o vómitos, zumbido en los oídos o impotencia muscular, comuníquese al 911 o concurra al hospital o centro de salud más cercano.

El monóxido de carbono es incoloro, sin olor y altamente tóxico.