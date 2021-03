Montañéz y Asociados: la empresa familiar de seguros con más de diez años de trayectoria en San Carlos

“Porque trabajamos hace varios años en poder cubrir todas las necesidades, y siempre muy conscientes del contexto económico, buscando tener una variedad de alternativas para el cliente”.

Montañez y Asociados es una empresa familiar que ofrece asesoramiento, venta de seguros y que lleva más de diez años brindando un servicio profesional, personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente en el departamento de San Carlos. En diálogo con El Cuco Digital, Natalí Montañez, una de las integrantes, nos decía lo siguiente:

¿Cómo se llama la agencia?

Montañez Asociados. Somos una empresa familiar y ya hacen más de 10 años que estamos en San Carlos.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen?

Ofrecemos asesoramiento y venta de todos los ramos de seguros. Además, hace 3 meses sumamos el servicio de Pago Fácil dentro de nuestra oficina.

¿Qué tipos de seguros trabajan?

Todos: Automotor, Hogar, Comercio, Cauciones, Accidentes Personales, Visa, Sepelio, ART, etc.

¿Cuáles son las características de los mismos?

Las características dependen de lo que necesite asegurar el cliente, y para eso tenemos variedad de ramas y de compañías para poder cubrir todo en lo posible.

¿Cuáles son los parámetros de precios que manejan?

Un seguro básico de automotor, arranca en $815, de moto $230 y después depende del valor de la unidad y la cobertura que elija.

¿Por qué medios los pueden contactar?

Mediante redes sociales como Facebook e Instagram, correo electrónico: [email protected]; teléfonos: 2622-619379 / 2622-443213 / 261-3670769 o personalmente en nuestras oficinas: San Martin Norte 20 de La Consulta y Bonfanti 272 en Eugenio Bustos.

¿Por qué la gente los tiene que elegir o buscarlos a ustedes a la hora de necesitar algún tipo de seguro?

Porque trabajamos hace varios años en poder cubrir todas las necesidades, y siempre muy conscientes del contexto económico, buscando tener una variedad de alternativas para el cliente. Además siempre estamos, nunca cerramos la oficina y nuestros teléfonos están para cuando nos necesiten, y eso nos mantiene conectados directamente. Hoy en día tenemos asegurados que permanecen desde que llegamos a La Consulta (hacen 13 años aproximadamente) ¡y eso es muy valioso!

¿Algo que quisieras agregar o destacar?

Agradecerles por el espacio y el tiempo, y recordarle a la gente, la importancia de hacer su seguro con un Productor Asesor de Seguros, y no por otros medios como las páginas web o los bancos, que no les explican cada cobertura, y que luego no reciben el acompañamiento adecuado en un siniestro. Nosotros nos capacitamos para ser matriculados y luego debemos actualizarnos todos los años para estar donde estamos, y eso hace la gran diferencia.