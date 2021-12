Mujeres de hierro: las tupungatinas que se capacitan en herrería y vencen estereotipos

El taller empezó hace unos dos meses y ya han expuesto sus trabajos. La próxima semana abrirá una preinscripción para los cursos que se dictan en el CCT “Doctor Valeriano Jaime”.

En septiembre se abrieron las inscripciones para un interesante taller de herrería artesanal destinado a mujeres, el cual fue gestionado gracias a los lazos que teje la Muni de Tupungato con instituciones educativas y de formación laboral -en este caso- con el Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-205 “Doctor Valeriano Jaime”.

En octubre el profesor a cargo, Pablo Carmona, inició el dictado de clases con un grupo numeroso el cual hoy está conformado por 15 mujeres quienes 3 días a la semana ponen manos a la obra en el taller del CCT aprendiendo -y ya se podría decir hasta perfeccionando- el arte de cortar, ensamblar, soldar, pulir y modelar distintos metales para crear herramientas, muebles, puertas, ventanas, veladores, objetos decorativos y mucho más.

Desde temprano se lucen con sus delantales, elementos de protección, se calzan los guantes y comienzan a crear o duplicar objetos según sus objetivos.

El primer desafío fue realizar un velador, cuenta Susana Moyano, quien no sabía soldar y a pesar de los intentos fallidos no perdió la constancia y progresó a tal punto que anima a otras mujeres. “Intenten, acérquense porque es importante, una cree que es muy difícil y no es difícil en realidad, el tema es empezar a practicar hasta que sale, sobre todo para hacer cosas para la casa”.

Además de adquirir conocimientos teóricos y prácticos, estuvieron presentes también en un evento muy concurrido, donde expusieron su trabajo y presentaron las propuestas que se ofrecen en el Centro de Capacitación. Allí muchos vecinos y vecinas pudieron conocer sus artesanías y objetos.

“Se está trabajando muy bien, les ha gustado mucho, están haciendo sus propias herramientas manuales, sus propios moldes, ya hay trabajos terminados y otros en proceso, también se participó en una exposición en el Aniversario de Tupungato, entonces las chicas están muy entusiasmadas, muy conformes y con muchas ganas de seguir trabajando” destacó el profe.

Las participantes recibirán la certificación correspondiente emitida por la Dirección General de Escuelas. “La idea es seguir trabajando en esta articulación del Municipio y el CCT con nuevos cursos que vamos a lanzar a partir del año que viene”, agregó.

Escuela abierta

Por otra parte, el docente invitó a la comunidad a acercarse a esta propuesta de cierre de año donde se presentan los trabajos de los diferentes talleres y se abrirá una preinscripción para captar nuevos interesados en sumar conocimientos que aporten al desarrollo personal y sobre que permita ampliar el horizonte laboral.

Esta actividad se realizará el día viernes 10 de diciembre, a las 19:30h en el edificio donde funciona el CCT, ubicado en calle Belgrano Norte 1650.