Murió María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges

Se habían conocido en unas sesiones de estudios literarios y posteriormente iniciaron estudios del islandés. En 1975 viajaron juntos a Estados Unidos y en 1986, poco antes de la muerte de Borges, se casaron. Escritora y profesora de literatura, Kodama fue la heredera de la obra del mayor escritor argentino. En 1988, creó la Fundación Jorge Luis Borges.

La escritora de 86 años María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y heredera universal de su obra, falleció en las últimas horas en la ciudad de Vicente López a causa de un cáncer de mama, según confirmaron fuentes cercanas.

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de marzo de 1937, la traductora y profesora de literatura argentina falleció a la misma edad que el autor de Ficciones.

Los escritores, que compartían su amor por las lenguas anglosajonas, se conocieron en unas sesiones de estudios literarios. Posteriormente iniciaron estudios del islandés, idioma en el que Borges estaba interesado por considerarlo una lengua madre.

Luego de ser compañeros de estudios,​ en 1975 viajaron juntos a Estados Unidos. Kodama colaboró con Borges en los libros Breve antología anglosajona (1978) y Atlas (1984), testimonio de los viajes que realizaron juntos alrededor del mundo, y también en la traducción del Gylfaginning, primer libro de la Edda Menor de Snorri Sturluson, que se publicó bajo el título La alucinación de Gylfi.

Se casaron el 26 de abril de 1986, pocos meses antes de la muerte de Borges. La boda se realizó por poderes en Asunción del Paraguay.​

Luego, en 1988, Kodama creó la Fundación Jorge Luis Borges, en la que se exhibe la biblioteca del escritor, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos, entre otros objetos.

El Aleph engordado

En los últimos años, mantuvo un largo conflicto judicial con el escritor Pablo Katchadjian. El caso comenzó en 2009, cuando Katchadjian publicó, a manera de experimento, El Aleph engordado, un texto en el que usaba como base el El Aleph, de Borges, agregándole palabras. Años más tarde, Kodama inició una causa por plagio.

Katchadjian se vio beneficiado por la falta de mérito, pero casi inmediatamente lo volvieron a procesar, mientras buena parte de la intelectualidad argentina tomaba partido por el autor.

Nuevamente, la justicia dictó la falta de mérito y en 2021 el juzgado Civil Nº 1 ordenó a Kodama a pagar 888.500 mil pesos de costas y honorarios por el juicio, bajo pena de ver embargados los derechos de autor en caso de que no lo hiciera en los próximos cinco días.

“Son todas cosas robadas”

A fines de 2019 también protagonizó una polémica con el presidente Alberto Fernández, quien propuso crear el Museo Borges con manuscritos donados por el empresario Alejandro Roemmers.

“Son todas cosas robadas”, afirmó entonces Kodama. “Son todas cosas que esta señora sacó de la casa”. Sin nombrarla, se refirió así a Epifanía Robledo de Ubeda, más conocida como Fanny, la histórica ama de llaves de Borges, que atendió al escritor durante décadas, hasta el momento en que este se fue a la ciudad suiza de Ginebra a fines de 1985, donde murió el 14 de junio de 1986.

“Que lo cree. Me resulta indiferente. Cada uno hace lo que quiere y nadie respeta nada. Este país es así”, dijo Kodama acerca de la creación del Museo Borges. “No me va ni me viene”, agregó, al tiempo que sostuvo que “la obra de Borges siempre estuvo aparte de toda política”.

Lenguaje inclusivo

La escritora se encontraba en la lista de detractores del lenguaje inclusivo. “La verdad que me parece una cosa absurda. Yo pienso que es mejor decir (las palabras) en masculino, en femenino y no eso que deforma la lengua. Como dicen ahora… todes. No, me parece absurdo. Me parece que el punto de vista de una oración, de una cosa que la esté componiendo, no puede usar eso”, dijo en una entrevista televisiva en 2020.

“No digo que no hay hombres que son espantosos, no lo niego. Quiero decir que mi relación siempre ha sido muy buena y si hago la cuenta, tengo más amigos hombres que mujeres. Quizás por mi manera de ser, también, no lo sé. Nunca sentí al hombre como algo que me domina o que yo fuera inferior”, agregó la viuda de Borges mezclando los tantos.

