“Nací para ser libre, no asesinada”, la frase que inunda las redes en alerta y repudio por los femicidios

Durante los últimos días encontraron asesinadas a tres mujeres, a una de ellas en Mendoza.

Ludmila Perotti, Dora Hidalgo y Yanina Montes son los nombres de las tres mujeres que encontraron asesinadas durante los últimos días en nuestro país. En alerta y repudio de los macabros y escalofriantes femicidios, las redes se han inundado de posteos, principalmente con la frase “Nací para ser libre, no asesinada”.

El cuerpo de Ludmila, de 14 años, fue hallado el domingo en una casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, debajo de una cama, tapado con dos colchones; estaba semidesnudo, con signos de que la víctima se había defendido de un intento de abuso sexual. El informe preliminar de los forenses dice que la adolescente fue ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello.

El detenido, un sujeto de 19 años, fue identificado por los investigadores como Cristian Adrían Jeréz, quien fue capturado la noche de ayer en una casa de La Reja. Estaba prófugo.

Dora Hidalgo tenía 67 años y buscada desde el 31 de agosto. Su cadáver fue hallado a 80 metros de profundidad el sábado por la tarde en una propiedad de calle Perito Moreno 1639 de Coquimbito llamada Luna India, en el departamento de Maipú, después de una intensa pesquisa de la familia y también los detectives de Investigaciones durante una semana.

Ludmila, Yanina y Dora, víctimas de femicidio

El asesino -la hipótesis principal del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello sostiene que fue un sólo hombre el autor y el expediente tiene un sospechoso de 37 años detenido-, primero la atacó con un arma blanca en el baño de la casa de los caseros, ubicada en un lujoso salón que pertenece, de acuerdo con fuentes de la pesquisa, al presidente del club Godoy Cruz, José Mansur.

Luego intentó esconder el cuerpo tirándolo al profundo hueco al que sólo el presunto autor tenía acceso por cuestiones de mantenimiento. Pero dejó pistas que lo comprometen.

El acusado fue identificado como José Daniel Moreira, uno de los serenos, con quien la víctima tenía problemas de convivencia laboral.

Yanina Montes fue asesinada en Comodoro Rivadavia, Chubut. El cuerpo de la joven fue hallado este último jueves en una vivienda del barrio José Fuchs, donde vivía junto a su pequeño de cinco años. La autopsia determinó que presentaba 86 puñaladas en su cuerpo. Luis Gómez, su expareja está detenido por el crimen.

“Nací para ser libre, no asesinada”

Tras conocer los terribles femicidos, las redes automáticamente comenzaron a inundarse de posteos para alertar sobre la problemática y repudiar la violencia machista, denominada “la otra pandemia”.

Cientos de miles de mujeres comenzaron a colocar en sus fotos de perfiles el marco con la frase “Nací para ser libre, no asesinada”, con un fondo de color violeta, símbolo de la lucha contra la violencia de género. A su vez, acompañan con las frases “Vivas nos queremos”, “Ni una menos”, “No nací mujer para morir por serlo”, “Justicia y memoria por las que ya no están”, “La violencia machista no está en cuarentena”, entre otras tantas.