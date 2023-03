Nahuel Jofre lanzó su nuevo disco “..del cristal con que se mira” ¡Se puede descargar completo y gratis!

En entrevista con El Cuco Digital, el cantautor sancarlino contó cómo fue el proceso de grabación y lo que más destaca de su nueva obra.

Nahuel Jofré, de reconocida trayectoria en el nuevo folklore cuyano, ganador de un pre Cosquin y con amplio recorrido por la música mendocina, lanzó su nuevo trabajo musical, el cual fue siendo plasmado durante los años de pandemia y que vio la luz este marzo del 2023, luego de un año de grabación.

El disco que puede descargarse de forma gratuita en la web, sintetiza sonidos cuyanos con una impronta musical diversa. Según contó Nahuel en una entrevista con El Cuco Digital, tiene canciones que las hizo en 2018 que no entraron en su disco Provinciano, pero que durante el tiempo de pandemia pudo agruparlas alrededor de un sentido estético particular. En el mismo sentido, el cantautor mencionó que aunque esté de moda lanzar canciones y no discos, estas canciones que se encuentran en el disco reúnen un sentido estético conceptual que construyen una identidad particular. Al mismo tiempo dijo que el disco además de escucharlo, da la posibilidad de leerlo y disfrutarlo desde lo visual, por lo que lo vuelve sumamente interesante.

“..del Cristal con que se mira” se hizo de una forma particular, ya que según detalló Nahuel, todo los instrumentos y las voces fueron grabados en simultaneo, creando la misma sensación que un disco tocado en vivo; según él, esta forma termina mostrando una desnudez del trabajo musical y otorga un sonido distinto. La “reunión de canciones” como le gusta al sancarlino definir al disco, puede encontrarse en todas las plataformas, pero la particularidad es que desde el colectivo de producción y distribución de bienes culturales “De Pago en Pago” se ha construido una web que permite la descarga completa de la obra, y es ahí donde el cantautor hace énfasis, ya que sostiene que no busca promocionar las plataformas de distribución y si construir caminos alternativos para acercar el arte a la comunidad.

Finalmente Jofré contó además que el disco lo grabó junto a la banda que lo acompaña desde hace más de diez años, y a la hora de pensar en la presentación dice que le encantaría tener la oportunidad de hacerlo en la provincia, pero que no se le ha dado la oportunidad de hacerlo. Por ahora tiene algunas presentaciones programadas en Buenos Aires, incluso una aparición en la Tv Publica para el 30 de marzo en el programa “Mañanas Públicas”.

Ficha técnica del Disco

Nahuel Jofré: voz, guitarrón cuyano y guitarra criolla.

Facundo Merelo: voz y guitarra cuerdas de acero.

Exequiel Sandoval: guitarra criolla.

Matías Gorordo: set de percusión y voz.

Arte gráfico: Andrés Casciani.

Diseño: Leandro Marino (La Ventolera).

Produce y Distribuye: De Pago En Pago.

Management: Bernardo Iglesias (Agencia Vivo Cultura).

Web de descarga: https://www.nahueljofre.com.ar/discos.html