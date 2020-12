Nancy Armijo continúa grave y su hija pidió seguir orando por ella: “Sé que la fe mueve montañas”

Así lo expresó la joven a través de las redes sociales.

Este martes por la noche Lucila, hija de Nancy Armijo (52) directora de la Escuela Zara de Guiard del departamento de Tunuyán, pidió a la comunidad seguir orando por su mamá que lamentablemente continúa en grave estado de salud.

“Te necesito para seguir, no me aflojes por favor, no me aflojes. Recen por ella por favor se los pido, está muy grave y sé que la fe mueve montañas. Gracias”, escribió angustiada la joven en Facebook.

Nanci Armijo hace un mes que se encuentra alojada en el Hospital Regional Antonio Scaravelli tras haber contraído coronavirus, enfermedad que derivó en severas complicaciones.