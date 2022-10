“Niño con fiebre o tos, no se lo envía a la escuela”, el consejo de un pediatra ante el aumento de infecciones respiratorias

Por @TeffyTello

El doctor, Pablo Bouillard, brindó importantes consejos para cuidar la salud de los pequeños y sus familias.

Paulo González, coordinador de la Salud en Valle de Uco, contó esta mañana a El Cuco Digital que se está registrando un aumento de infecciones respiratorias en niños. Lo que ha incrementado las consultas en las cinco guardias de la región . Lo que incluye los tres hospitales departamentales, y una guardia que funciona en La Consulta y otra, en Vista Flores.

Por tal motivo, este medio dialogó con el pediatra Pablo Bouillard, para consultarle a qué se debe este aumento en los infantes y qué recomendaciones tener en cuenta.

Primeramente, el especialista, expresó que “los pediatras estamos viendo un aumento en las consultas. Era esperable que hubiera una mayor cantidad de infecciones virales porque pagamos los platos de estar encerrados 2020 y 2021. Muchos padres creen que sus hijos tienen las defensas bajas pero no, es que no estuvieron expuestos en esas épocas a las infecciones normales que tienen que tener en la primera infancia, y bueno el virus encuentra un caldo de cultivo. Son niños más propensos por que tienen menos anticuerpos a no haber estado expuestos en el momento que correspondía, pero es normal, aunque hay padres alarmados, es normal, como dije. Era esperable entre mayo y septiembre y se está dando más bien ahora. Incluso se están dando bronquiolitis en menores de dos años”.

“A los padres les digo que no se alarmen porque son infecciones que en su mayoría son virales de buena evolución y autolimitadas. Duran en general siete días, los primeros tres o cuatro son los peores porque hay fiebre, decaimiento, mocos, tos de garganta, y después, ya va mejorando. Y, son autolimitadas, quiere decir que se van solas porque gana el sistema inmune del ser humano. Ósea que no necesitan antibióticos y en su mayoría no son para consultas en guardia, a menos que haya un quinto día de fiebre, dificultad respiratoria, que haya tos de pulmón, agitación, ronroneo de gato o silbido de pechito ahí si para consulta médica. En general solo se usa paracetamol o ibuprofeno, y es para el médico de consultorio, no para guardias, sino usamos mal el sistema”, agregó el doctor.

Finalmente, Bouillard, recomendó que “el niño con fiebre o tos, no se lo envía a la escuela: primero porque el chico no está bien y segundo, porque contagia al resto. Por lo menos, esos cinco días hábiles que el niño está enfermo no debería ir a la escuela. Se puede ventilar la casa, no compartir nada por boca, mate, botella de agua y tener en cuenta el lavado frecuente de manos con agua y jabón”.