«No se puede dormir más en el Valle de Uco con la ventana abierta», el relato de un periodista víctima de un robo

Se trata de Diego Fratini. Un ladrón se metió a su casa cuando él y su familia dormían. Pide ayuda para recuperar una computadora.

El pasado fin de semana, un familia de Tunuyán fue víctima de la inseguridad mientras dormían.

El hecho ocurrió poco antes de las tres de la madrugada del sábado, en una vivienda del barrio Raíces del Valle, que por cierto cuenta con seguridad privada. Según informó el padre de la familia, Diego Fratini, reconocido periodista en la región, el ladrón “se metió por la ventana» de la habitación donde sus hijos, esposa y él estaban durmiendo.

“Nosotros tenemos un tipo que da vueltas toda la noche en el barrio, mi casa no está aislada, tengo vecinos de ambos costado y atrás, e igual se metieron. Intentaron por la lavandería y estaba cerrada y después encontraron la ventana de la habitación abierta y se metió el tipo, gateando, y pasó por delante de las camas. Mi mujer como es mama y tenemos un bebé chiquito, escuchó un ruido y se despertó, y cuando se despertó el tipo ya iba erguido saliendo de la habitación, entonces me despierta a mí y me dice ‘hay un tipo en la casa’, y yo miro para el fondo. A todo esto el tipo ya estaba en el comedor –deducimos-, había un bolso con una computadora de mi mujer, va a la lavandería, abre la ventana y sale y se fue por el mismo lugar por donde entró a la propiedad”, detalló Diego.

Seguidamente el comunicador agregó que “todo fue en menos de un minuto. Si yo me lo encuentro al tipo en mi casa capaz que no estoy contando el cuento; o estoy preso porque lo mate o estoy internado o muerto porque me pegó”, añadió.

Si bien Diego radicó la correspondiente denuncia y junto a su familia ya trabaja en ver la manera de hacer su casa más segura, reflexionó y dijo que “no es solamente una situación que intento contar a título personal, sino trato de contarle a la gente que ya no puede dormir más en el Valle de Uco con la ventana abierta; estés donde estés, ya no hay ninguna parte segura”.

Pedido de ayuda