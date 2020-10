Nuevamente, una estudiante pudo rendir y recibirse en un Punto Digital de San Carlos

by | Oct 30, 2020

Se trata de Brenda Santivañez, quien obtuvo el titulo de enfermera profesional.

Este miércoles por la tarde, nuevamente una estudiante logró recibirse tras rendir en el Punto Digital de Eugenio Bustos, ubicado en el ex ferrocarril de San Carlos.

Se trata de Brenda Santivañez, de 22 años de edad, quien obtuvo el titulo de enfermera profesional. La joven vive en la calle El Indio y aunque cuenta con conectividad en su hogar, decidió ir a hacer su examen al Punto para que no le fuera a fallar la conexión, según informó la graduada a El Cuco Digital.

“Otro motivo es que en casa está mi familia y me ponía bastante nerviosa esta instancia, así que para que nada fallara decidí rendir ahí con otra compañera que no lamentablemente no logró graduarse”, añadió.

Por último, la nueva profesional de la salud mencionó que se siente muy emocionada y feliz, aunque todavía no creer haber cumplido el sueño de recibirse con gran esfuerzo luego de cursar tres años en el IES 9-015 ubicado en el distrito de La Consulta.

Cabe destacar que Brenda es la tercera enfermera en graduarse en el Punto Digital, ya que el pasado mes de septiembre Yanina Baez y Cecilia Rivas también lograron obtener su título rindiendo de forma virtual en ese espacio municipal.

Punto Digitales

Los Puntos Digitales forman una red federal que, a través de espacios públicos y gratuitos, brindan conectividad, capacitaciones, talleres y actividades culturales para personas de todas las edades en todo el país.

Para conocer los cursos que podés acceder ingresá a los siguients link:

https://cursos-puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/index.php?categoryid=129

https://cursos-puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/index.php?categoryid=121

https://cursos-puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/course/index.php?categoryid=125

https://cursos-puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/