Nuevos tupungatinos fueron beneficiarios del crédito Mendoza Activa 3

Durante las últimas semanas 3 nuevos vecinos han sido beneficiados con el crédito Mendoza Activa 3, los mismos firmaron en el despacho del intendente Gustavo Soto los convenios que formalizan el cumplimiento de sus inscripciones que los habilita a recibir los fondos solicitados para concretar sus construcciones proyectadas.

La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Tupungato asesoró a cada uno de los adjudicatarios en los procesos de requerimiento de las líneas de crédito.

Los tres casos de forma coincidente se anotaron en el rubro de Construcción desde la plataforma web del Gobierno Provincial.

El dirigente de Desarrollo Económico, Fabricio García compartió: “Ha esta altura llegaron los contratos para firmar, que significa que se da por aprobado y se lleva a cabo la planificación que ellos tenían dentro de la construcción”.

Además, el director García recordó que aún no se encuentra habilitada la Línea 4, no obstante para un próximo crédito debe tenerse presente que “la cantidad de rubros es muy amplia y cada uno tiene distintos requerimientos específicos”.

Una de las beneficiarias, Analía Caballero, dio su testimonio del proceso seguido para alcanzar su plan, “en cuanto me enteré de esto me acerqué a la Dirección de Desarrollo Económico, ellos me facilitaron toda la información para que pudiera seguir con estos pasos. Primero me inscribí y después fui juntando todos los papeles que me pedían junto con la arquitecta y el ingeniero que estaban trabajando en mi obra”.

Como balance de su experiencia, Caballero reflexionó: “Como adjudicada siento que es muy importante porque primero se le da trabajo a mucha gente que puede ser beneficiada a partir de lo que yo hice y es muy importante para la provincia y para nosotros que queremos tener nuestra propia casa”.

Informes y atención al público, Dirección de Desarrollo Económico

Los interesados podrán acercarse a la oficina funciona dentro del Anexo Municipal (calle Beltrán 43), con atención personalizada de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza