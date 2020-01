Números verdes: San Carlos está entre los nueve departamentos de Mendoza con superávit

En tanto, Tunuyán y Tupungato forman parte de la lista de los nueve municipios con resultados financieros deficitarios. Así lo indican los datos de los tres primeros trimestres del ejercicio 2019.

Tanto la provincia como los departamentos están cerrando las cuentas del año pasado. El contexto macroeconómico no acompañó, en términos reales cayó la recaudación y la inflación anual fue de 53,7%, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Hasta octubre, la Provincia acumuló un resultado financiero negativo de $7.854 millones, según la ejecución consolidada del Presupuesto que publica el Ministerio de Hacienda. Esta situación también se repitió en algunas comunas, que al igual que el Gobierno Provincial, tuvieron que salvar los rojos con remanentes de ejercicios anteriores, en palabras sencillas, con ahorros de años pasados.

Los municipios con las cuentas más ordenadas, durante 2017 y 2018 gastaron menos que los recursos que ingresaron y consiguieron varios millones a favor. Con la autorización de los Concejos Deliberantes ubicaron el dinero en fondos de inversión y plazos fijos. En agosto pasado, las tasas llegaron al 59% en el Banco Nación y eso generó una alta rentabilidad. Esas partidas fueron las que utilizaron los intendentes para terminar las obras y en algunos casos se asignaron pagar los sueldos que quedaron atados a la cláusula gatillo.

Como todavía no están cerrados los balances del año pasado (tienen tiempo hasta febrero de afinar los números), los únicos informes contables disponibles de las comunas son los que elevan al Tribunal de Cuentas por exigencia de la Ley 7.314 de Responsabilidad Fiscal. Por ahora, solo están actualizados los datos de los tres primeros trimestres del ejercicio 2019 (de enero a septiembre).

Teniendo en cuenta solo esa información, a septiembre del año pasado había nueve municipios con resultados financieros deficitarios y los otros nueve, con superávit. La lista de los que estaban en rojo abarcaba a departamentos grandes como San Rafael, Capital y San Martín, medianos como Malargüe, Junín, Tunuyán y Tupungato; y otros más pequeños como Lavalle y La Paz.

Del otro lado, entre las comunas con números positivos al 30 de septiembre también había variedad en cuanto a envergadura. En verde estaban algunos departamentos que han sido reconocidos por sus buenas gestiones como Maipú, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén y Rivadavia; y otros más chicos como General Alvear, Santa Rosa y San Carlos.

Desde el Ejecutivo provincial están al tanto de la situación que atraviesan los municipios y reconocieron que han recibido pedidos de asistencia financiera.

“Las comunas al igual que la provincia han recaudado menos, algunos estaban en situación más holgada pero otros no y se han estado utilizando los ahorros. Si la crisis se sostiene en el tiempo muchos tendrán que endeudarse”, explicó el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.

“Mendoza no ha ido a pedir dinero, ni asistencia. En 2018 tuvimos superávit. No estamos en las lista entre las provincias que piden recursos nacionales como Jujuy, Chubut y Buenos Aires. Con el gobernador Suárez hemos acordado dos premisas: no tomar deuda para gastos corrientes y no aumentar la presión impositiva”, agregó.

Además, el funcionario de Rodolfo Suárez indicó que por el momento hay al menos tres comunas en situación críticas: San Martín, La Paz y Santa Rosa. Que ya han iniciado los trámites para recibir un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), un fondo de la coparticipación federal creado por la ley 23.548 destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

“Los ATN ayudan a salir de la emergencia pero en esos casos hay que ir hacia el origen del desequilibrio y lograr que se gaste menos de lo que ingresa para alcanzar un equilibrio corriente”, señaló.

Fuente: Los Andes por Gabriela N. Sánchez