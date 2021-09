Un tupungatino en el Dakar: Francisco Moreno se prepara para el tremendo rally mundial

El corredor ya tiene la inscripción y se prepara con todo, a bordo de su Yamaha Raptor 700, para afrontar la cita que comenzará en enero en Arabia Saudita.



Con 25 años y toda una vida arriba de un cuatriciclo, el tupungatino Francisco Moreno está a meses de poder cumplir el sueño de todo piloto: correr una edición del Rally Dakar, la prueba de navegación más exigente y peligrosa del mundo.

En su Tupungato natal, el piloto que formará parte del equipo Drag´On de Francia, sabe que es una carrera complicada, pero anhela hacer un buen papel en el trazado de 8.000 kilómetros que unirá a Ha´il con Jeddah.

“Estoy muy contento de poder representar a mi provincia y a mi país en la carrera más exigente del mundo. Para eso me estoy preparando. Es un sueño que está a punto de cumplirse”, se sinceró el piloto que ya tiene un tercer puesto en el South American Rally Race en la categoría Quads1 a bordo de su Yamaha Raptor 700.



Seguidamente, añadió: “El objetivo principal es poder llegar a Jeddah el 14 de enero. Para se mi primer Dakar no pido mucho más. El resultado después viene solo”.

Sobre sus inicios, el piloto tupungatino recordó que “a los 5 años mi papá me compró mi primer cuatriciclo y a los 12 años comencé a correr en motocross. Recién a los 18 años incursioné en el rally corriendo campeonatos nacionales y sudamericanos. Este año llegó la inscripción para el Dakar y para mí es un orgullo poder representar a mi pueblo”.

“Me gustaría dejar muy bien representado a Tupungato en el mundo. Estoy agradecido con mi familia y con toda la gente que me da una mano. Son muchos los que están detrás de este sueño”, enfatizó Moreno, quien será el primer valletano de la historia en participar de esta competencia.

Respecto de su preparación, el piloto explicó que “son muchas horas sobre el cuatriciclo. Semana a semana tengo que ir mejorando todo lo que es mi rendimiento”.

“El equipo que me va a hacer la asistencia es el Drag´On Rally Team, que es un equipo satélite del equipo oficial de Yamaha, algo que también me pone muy contento”, agregó.

Francisco no viajará solo a Arabia Saudita, ya que será acompañado por su papá José y su mecánico Gabriel González, quien en palabras del tupungatino “ha sido mi mecánico de toda la vida, desde que empecé a correr. Más que mecánico es un amigo”.

Sobre sus rendimientos arriba del Yamaha Raptor, Moreno explicó que “creo que el más significativo fue el tercer puesto en el South American Rally Race y todos los objetivos que he ido cumpliendo como deportista, no solo en podios, sino en todo lo que he aprendido.

Fuente: Dardo Carrizo