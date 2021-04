¡Orgullo! La seño Vivi de San Carlos fue distinguida por la Legislatura: “Es un regalo para el alma”

La propuesta llegó de la mano del senador Diego Costelli.

Este lunes 5 de abril, la señorita Viviana Sosa de San Carlos, con 34 años de profesión, fue distinguida en la Legislatura provincial luego de que el senador Diego Costelli propusiera entregarle un reconocimiento.

Este medio entrevistó a la docente días atrás y contó un poco sobre el trabajo que hace no tan solo enseñando la curricula sino motivando a sus estudiantes a que puedan confiar en ellos mismos y cumplir sus sueños.

“Tuve esta iniciativa debido a un hecho que tomó trascendencia pública. Hay que valorar la importancia que tienen los docentes a la hora de educar y en la formación de los alumnos”, destacó Costarelli.

Por otra parte, Viviana en comunicación con El Cuco Digital indicó: “Fue muy emotivo por un lado porque me reencontré con mi ex alumna que no vi más, y luego, sentí una gratitud grande que en esa niña adulta se ven reflejado muchos alumnos y el trabajo de los docentes. Ojalá este sea un estímulo para los docentes que hacen tantos por sus estudiantes”

Viviana Sosa con sus hijos y esposo

“Fue un recibimiento bonito. Fue lindo porque me entregaron un reconocimiento. Costelli habló mucho del esfuerzo de los docentes en tiempo de pandemia y los sacrificios. Como dice el dicho popular, cosecharás tu siembra y esto es un regalo para el alma”, agregó.

Para finalizar, la seño que actualmente trabaja en una escuela de El Cepillo destacó que “los caminos de la vida son así. Estoy muy contenta, ojalá sirva para seguir valorando el trabajo de docentes y de alumnos que luchan por sus sueños”.