Otra vez ladrones entraron a una casa cuando la familia dormía: “Nos han estado mirando”

Ocurrió en San Carlos. Se llevaron un televisor y algunos electrodomésticos.

Un nuevo hecho de inseguridad tiene lugar en el Valle de Uco y con una metodología que se repite: ingresar a las viviendas cuando las personas están durmiendo.

En esta oportunidad la víctima fue una familia de San Carlos. Ayer por la madrugada entraron a su casa ubicada en la Villa Cabecera y sustrajeron del interior un televisor, un equipo de música y una tostadora.

El Cuco Digital tomó comunicación con Martín Poletto, integrante de la familia damnificada, quien relató: “Me junte con una amiga y se fue como a las dos y media de la mañana. La acompaño, vuelvo y cierro todo, el portón, la puerta, prendo la luz de afuera y apago la luz de la cocina. En el transcurso de la noche mi papá se levanta a las cuatro de la mañana y hasta ese momento estaban las cosas. Nos levantamos hoy (por ayer) a las 7 y me dice mi papá “dónde está el tele”, y cuando me levanto veo que no estaba, que nos habían entrado a robar”.

“Yo miro y en la ventana de la cocina han puesto una maceta y se han cruzado por ahí; me fije y había una huella de zapato en el modular blanco. Han tenido el atrevimiento también de a la luz de afuera aflojarle el foco para apagarlo” detalló el joven.

Seguidamente Martín dijo que ni el ni su papá han sentido ruidos, “pero se llevaron el tele, un equipo de música, una tostadora, un mantel y hasta un rollo de servilletas, seguro para secar los electrodomésticos porque llovía muchísimo”.

“Deci que yo cerré la puerta de mi habitación, al igual que mi papá, sino nos hubieran robado los teléfonos o echado algún gas –viste que te duermen ahora-y desvalijado la casa”, manifestó aliviado.

Para cerrar Martín aseguró que los “han estado mirando” y advirtió a las vecinas y vecinos del departamento “que tengan cuidado”. “Te da miedo hasta andar en la calle ahora” sentenció.