Otro accidente fatal en San Carlos: falleció un joven de 18 años 

Sucedió esta mañana cerca de las 6.

Otro accidente fatal ocurrió esta madrugada en el departamento de San Carlos.

Según la información oficial, un joven que circulaba en una moto Zanella 150, por la ex ruta nacional 40, sufrió un siniestro, quedando tendido sobre el asfalto. El hecho ocurrió cerca de las 6 am, en Tres Esquinas, en la ex ruta nacional 40, en el kilómetro 3184.

Al parecer, el joven se desplazaba de norte a sur, y antes de llegar a la calle Santander, por razones que se tratan de establecer, perdió el dominio del rodado, cayendo sobre el asfalto.

En el lugar trabajó el interno 146 del SEC a cargo de la doctora María Barrio, quien constata el deceso del conductor.

El joven fallecido fue identificado como Nicolás Daniel Guerrero Montoya, de 18 años, domiciliado en San Carlos.

En el lugar del hecho trabajó personal de Comisaría 18, personal de UEP y de Policía Científica.

Interviene Oficina Fiscal Comisaría 18.