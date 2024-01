Pablo Gutiérrez, el cantante y compositor sancarlino que sale a las calles a demostrar su talento

Comenzó a cantar desde los 14 años.

Pablo Gutiérrez, es un talentoso cantante de Eugenio Bustos, que ha estado recorriendo varias zonas, incluyendo el Átomo de La Consulta, para compartir su música.

Recientemente, El Cuco Digital tuvo la oportunidad de entrevistarlo y conocer más sobre su vida y su notable progreso.

Pablo comenzó a cantar hace 6 años, a la edad de 14, al mismo tiempo que aprendió a tocar la guitarra. “Empecé por mera curiosidad y por hacerle caso a la profesora de música que tenía en 1ro de la secundaria, me dijo que tenía linda voz y me lo tomara en serio”, expresó Pablo.

Actualmente, es alumno de la escuela artística y asiste al Aula Satélite en San Carlos. “Amo la música en general, escucho y canto de todo, aunque mi banda favorita siempre ha sido Callejeros”, compartió.

Además de interpretar canciones de otros artistas, Pablo también compone sus propias canciones y las sube a su canal de YouTube. En Instagram, suele subir covers. “Trato de seguir un hilo de acuerdo a las energías, cuando llego siempre arranco con Folklore o Melódicos, y a medida que va pasando la mañana voy cambiando de género hasta llegar a lo que considero más potente o más enérgico”, explicó.

Pablo ha tenido experiencias muy gratificantes gracias a su música. “He tenido bastante experiencias lindas, gente que se me acerca porque los he conmovido, gente que se queda a hablarme porque también está en la música y bueno la posibilidad de haber compartido escenarios con artistas que admiro mucho“, afirmó.

En cuanto a su rutina antes de cada presentación, Pablo compartió: “Realmente es muy simple y casero, una vocalización que podría hacer cualquiera y relajar el cuerpo estirando y quitando tensiones, lo que sí tengo siempre a mano es mi tecito de manzanilla y una botella de agua”.

Además, tiene planes emocionantes para el futuro. “De momento quiero seguir disfrutando el día a día, estoy grabando mis canciones y estoy armando un disco de covers con un productor de Tunuyán, a futuro quizá me gustaría armar shows solo con mi música”.

Finalmente, Pablo compartió algunos consejos para aquellos que aspiran a seguir una carrera en la música. “Lo principal es no buscar el éxito inmediato y no esperar que al primer intento las cosas te salgan, en el ambiente te rodeas de frustraciones y gente que terminó frustrada por no lograr las cosas rápido, todo se da en el momento en el que debe darse y puede ser hoy, mañana o en 5 años, hay que tener las convicciones claras y no aflojar ante la adversidad. Fuera de eso, no tener miedo al fracaso y rodearse de gente que aporte buenas energías”.

Para seguir a Pablo y su música, puedes encontrarlo en Instagram como @pablo.cig y en YouTube como PABLO C.I.G.