Palleres, el asesino de Paula Giglio, hoy tendrá una audiencia para solicitar su externación

Ene 4, 2021

La hermana de la víctima habló en las redes por el miedo a una recaída y una potencial nueva tragedia.

Malena Giglio, la hermana de Paula Giglio, publicó un sentido video en el que pide que Ezequiel Palleres, quien asesinó a su hermana, siga internado en El Sauce.

Paula Giglio fue asesinada brutalmente el 18 de junio de 2014 por Ezequiel Palleres. El hecho ocurrió en el Municipio de San Carlos, donde el hombre apuñaló a la joven, frente a empleados y otras personas que no pudieron salvar a la joven.

Palleres padecía desde hacía años esquizofrenia, además de ser un consumidor de diferentes sustancias. Ya en varias oportunidades había dejado su tratamiento, y consumido drogas y alcohol, lo que lo transformaba en una persona violenta, con alucinaciones, y brotes psicóticos. Sus ataques resultaban tan violentos, que incluso su madre, una persona mayor, había manifestado “que le daba miedo”.

Por su patología, Palleres no fue a la cárcel, sino que fue internado en el hospital El Sauce, donde ha recibido tratamiento para su recuperación. Durante estos años, en reiteradas oportunidades ha solicitado su externación, y hoy, lo intentará nuevamente, en una audiencia a las 11 horas, presidida por la jueza Teresa DiBari.

En un vídeo muy fuerte y triste, Malena Giglio, hermana de Paula, pide que Palleres no reciba la externación. No solo por el dolor que siguen sufriendo los seres queridos de Paula, y toda una comunidad que quedó consternada por lo sucedido, sino fundamentalmente, porque considera que Palleres es un riesgo para toda la comunidad.

La joven, quien entre lágrimas, cuenta cómo sigue su familia con el dolor a cuestas, también explica las veces que Palleres descontinuó sus tratamientos, sumando además sus policonsumos.

“¿Quién asegura que no volverá a drogarse? Qué seguirá con su tratamiento? Qué tomará su medicación? Quién asegura que no volverá a matar?” Pregunta Malena, mientras explica y suplica que el hombre que asesinó a su hermana no vuelva a las calles de San Carlos.