Paro de anestesiólogos: las cirugías aún no se retoman en el Scaravelli y hay unos 400 pacientes en lista de espera

Por Libby Rose

La lista también incluye a aquellas que fueron postergadas por la pandemia. Tras la aprobación de la Ley de Emergencia, ayer comenzaron a notificar a quienes no quieran prestar servicio en el sistema público.

Pese a la Ley de Emergencia en Anestesiología que impulsó el gobierno provincial, sigue el conflicto entre anestesiólogos y el Gobierno y aún no se retoman las cirugías.

Desde abril hay paro de estos especialistas y ya son alrededor de 400 los pacientes que esperan para ser operados en el Hospital Scaravelli, encargado de las intervenciones quirúrgicas en el Valle de Uco. Sobre esta cifra, es importante aclarar que muchas intervenciones programadas han sido postergadas por las restricciones por la pandemia ya que durante varios meses estuvieron suspendidas.

La ley de emergencia fue aprobada el pasado 17 de mayo con una serie de modificaciones. La norma establece la emergencia por 120 días y no 18 meses como se pretendía al principio y además una mesa de diálogo que se llevó a cabo días atrás. Luego, el 23 de mayo se empezó a notificar a los anestesiólogos para que vuelvan a sus puestos de trabajo. Sin embargo, casi 10 días después, la situación sigue igual en el Valle de Uco mientras el Ejecutivo ayer empezó a sumariar a quienes no quieran prestar servicio.

Al ser consultado por El Cuco Digital sobre cuándo se retomarían las cirugías programadas, el coordinador de salud del Valle de Uco, Paulo González, informó que “no se sabe”.

Además, el ex concejal mencionó que son “casi 400” las personas que están en lista de espera en la región. Este número se ha ido acrecentando en las últimas semana ya que a mediados de mayo la cifra era de 300.

De acuerdo con fuentes oficiales, se les abrió un sumario a más de 60 profesionales que decidieron no retomar sus prestaciones pese a las notificaciones. Las sanciones pueden ser de 1 a 5 años de suspensión de matrículas y también quedarán inhabilitados para trabajar en el sector privado.

Qué dicen los anestesiólogos y cuánto pretenden ganar

Hace algunos días, Arturo Salassa, médico anestesiólogo residente afiliado a SITEA (Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados), habló con El Cuco Digital y explicó: “Nuestro sector está con una enorme preocupación con esta situación. Llevamos 85 días de conflicto, hemos tenido recién un ley para sentarnos a dialogar. Nos parece un despropósito porque nosotros desde el día uno nos hemos querido sentar a dialogar y se tuvo que ir al Poder Legislativo para llegar a una instancia de diálogo, entonces eso nos da una perspectiva de la voluntad de diálogo que tiene el Ejecutivo”.

Los anestesiólogos buscan ganar 65 mil pesos por guardia por fin de semana y 50 mil pesos por guardia durante la semana. Estas cifras, según el médico, son los valores acordes a lo que ganan sus colegas que hacen sus mismas tareas en hospitales de la región de Cuyo. Además piden transporte para los profesionales que se trasladen a Valle de Uco y San Rafael.

“Estamos muy desfasados con la región y el país y ni habar de Chile, y eso provoca que el sistema se vaya degradando. Nosotros denunciamos esto con economistas de la UNC denunciamos esto y nos organizamos para igualarnos a lo que cobran en otras provincias”, indicó sobre los motivos de la protesta.

“Hay un enorme desfasaje porque no hubo aumento en 2020 para los trabajadores del estado, no queremos ganar más que nadie, no queremos ganar diferencial, creo que todos deberían regularizar el desfasaje de pagos porque no solo se están yendo anestesiólogos, sino de todas las especialidades”, puntualizó Salassa.