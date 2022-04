Partido Verde, la nueva fuerza en el HCD de San Carlos: ¿interbloque con Nuevo Rumbos? ¿Romano 2023?

Ayer asumió Leonor Biachetti, electa por ese espacio político que llega a cambiar el juego en el recinto y el escenario electoral del próximo año.

Este jueves por la tarde tuvo lugar la asunción de concejales en el departamento de San Carlos. La sesión preparatoria donde juraron los cinco nuevos ediles se desarrolló en la Terminal de Eugenio Bustos, donde funciona el cuerpo legislativo.

Una de las concejales que asumió fue la profesora Leonor Bianchetti, electa por el Partido Verde. La docente fue acompañada en su jura por el ex senador sancarlino Marcelo Romano, por el actual diputado Mario Vadillo y por la actual senadora Andra Blandini, referentes de la fuerza a nivel provincial.

Es importante destacar que el Partido Verde se convirtió en la segunda fuerza más votada en el departamento en las elecciones del 14 de noviembre del 2021, con el 24,31%, y es la cuarta fuerza que se suma al HCD.

El Cuco Digital entrevistó a Marcelo Romano, quien tras finalizar su mandato se vuelve a vivir a San Carlos. El ex diputado se refirió a la situación del departamento, también adelantó que están hablando con Nuevos Rumbos y se refirió a la posibilidad de crear un interbloque, y respondió a la consulta sobre su posible candidatura a la intendencia en 2023.

La entrevista

-¿Qué significa este momento, teniendo en cuenta que se suma la cuarta fuerza al HCD y también teniendo en cuenta que fue la segunda fuerza más votada en el departamento?

Estoy muy contento, muy feliz de estar en mi pueblo. Leonor Bianchetti, la concejal que tiene ahora el pueblo de San Carlos del partido Verde, ha llegado para hacer una forma nueva de política, una alternativa nueva de política útil para el futuro; además de Leonor hay muchísima gente que se está armando y juntando en un equipo para mostrar esto que te decía, una alternativa política útil para que el año que viene no se elija lo menos malo o no se elija uno para que no gane el otro, sino para que se elija en San Carlos a quien pueda sacarlo del estancamiento que tenemos.

Cumplimos un cuarto de milenio, 250 años, y no es poco, y sin embargo nos faltan tantas cosas, no solamente como comunidad sino como sociedad. La intención del partido Verde es precisamente dotarles a los sancarlinos de esa alternativa. Creemos que como fuerza política nos queda mucho por hacer, hacernos conocer. Yo me vuelvo a San Carlos con mi profesión de abogado –con Mario Vadillo vamos a estar asesorando a todo el personal de Seguridad y de Salud que sufrió en el Covid y no tuvo ningún tipo de resarcimiento- y en la parte publica un ciudadano más; ahora deje mi banca que me honró el pueblo del Valle de Uco eligiéndome como senador.

Los convoco a los sancarlinos a que empecemos a tener otra forma de elegir a quienes van a controlar los destinos de este municipio; que se dé la posibilidad de estudiar el abanico de distintas alternativas. Ha nacido otra fuera también, Nuevos Rumbos; estamos hablando, quizás trabajemos juntos en la interacción de un interbloque y así sucesivamente para entre las dos fuerzas darle a los sancarlinos la posibilidad de que tenga una alternativa política útil.

-Teniendo en cuenta que te volves a instalar en tu departamento y que el Partido Verde se ha posicionado, ¿podemos hablar de un Romano 2023 para San Carlos?

Ojalá. Sería extraordinario y sería el más alto honor que uno puede tener, ser hijo de esta tierra y que esta tierra te elija, pero falta mucho para eso, y hay algo importante, yo siempre digo esto “lo importante no es el palo, lo importante es la bandera” y la bandera de los bienes comunes y de sacar a tantos sancarlinos de tantos problemas. Si nos toca, bienvenido sea, y si no, apoyar a la sancarlina o al sancarlino que este mejor posicionado con el mejor equipo para solucionarle los problemas a la gente. Acá no vamos a hacer política contra el oficialismo, en contra de la otra oposición, no, acá la política que venimos a hacer es a favor del bien común.