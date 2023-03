PASO: en San Carlos ya casi todos los frentes electorales tienen sus precandidatos

El 11 de marzo vence el plazo para presentar precandidatos en aquellos departamentos que desdoblaron.

A una semana del cierre de las listas en San Carlos, casi todos los Frentes electorales ya tienen sus precandidatos a intendente. Por ahora solo falta saber qué sucede con el peronismo.

El jueves por la tarde el oficialismo departamental presento a Alejandro Morillas como candidato a Intendente. Si bien el actual jefe comunal, Rolando Scanio, podía reelegirse al frente de la intendencia, las encuestas y sondeos no opinión no le eran favorables, por lo que según mencionan, Jorge Difonso, jefe político del espacio, optó por el médico pediatra. En el mismo espacio aparece Ariel Martini como primer candidato a concejal, quien también en algún momento sonó como candidato a intendente. Lo llamativo es que ambos candidatos del Frente Encuentro por San Carlos son del distrito de La Consulta, cosa que en general no hacen los espacios políticos, ya que se intenta tener una lista con carácter más federal.

Por otro lado el Frente Cambia Mendoza, recientemente separado de la alianza con el Ejecutivo Municipal, y con la incorporación del partido local Nuevos Rumbos, presentará dos candidaturas a intendente. Las PASO en este caso sí dirimen quién será el candidato del Frente. Por un lado competirá Silvio Pannocchia, cuñado de Alfredo Cornejo, quien era funcionario del Ejecutivo Municipal y presentó su renuncia ante la ruptura. Pannochia lidera a toda la Unión Cívica Radical, que tiene unificados todos sus sectores internos. Por otro lado el FCM presentara la candidatura de Edgardo Abraham, quien lo hará por el partido Nuevos Rumbos, espacio político que hasta ahora se había mantenido por fuera de los frentes provinciales, y esta vez se incorporó al frente que lidera Alfredo Cornejo.

¿Qué pasa con el Peronismo?

Por ahora el Frente Elegí, que fue es el espacio que conformó el peronismo para competir en las elecciones, no tiene candidatos. Según se pudo saber, todos los sectores trabajan en buscar una lista de unidad que contenga a todos los espacios que conforman el peronismo local. Algunas fuentes cercanas informaron que las reuniones que se vienen dando, tienen a dirigentes de todas las facciones, incluso la vuelta de dirigentes históricos, en la búsqueda de una lista que unifique a todos los sectores.

En último lugar se encuentra Marcelo Romano, quien ha manifestado sus intenciones de competir por segunda vez por la Intendencia departamental. Si bien en el 2015 lo hizo por la UCR departamental, esta vez no se sabe si lo hará por el Partido Verde o dentro del Frente Peronista Elegí.