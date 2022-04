Pelea y denuncias cruzadas entre un empleado y un funcionario de la Municipalidad de Tunuyán

Se trata de Diego Casado y Patricio Gottardini.

Este jueves se produjo un conflicto entre Diego Casado, director de Inspección General de la Municipalidad de Tunuyán, y Patricio Gottardini, empleado de la misma comuna. Por el mismo hay denuncias cruzadas que ambos hicieron al Ministerio Público Fiscal.

Gottardini lo acusa a Casado de haber llegado hasta el lugar de trabajo y haberlo maltratado y humillado. En tanto, Casado lo acusa a Gottardini de dañar su imagen y la de su familia a través de Facebook, además de ningunearlo y agredirlo verbalmente.

El hecho habría ocurrido en el CIC de calle La Argentina alrededor de las 7:30 horas cuando Casado llegó hasta el lugar para dialogar con Gottardini.

Lo que dice Gottardini

Unidos X el Trabajo realizó un comunicado en las redes sociales donde cuenta que “testigos manifestaron que el director de Inspección insultó, humilló, maltrató y amenazó al empleado reclamándole por haber compartido en Facebook una publicación que hacía mención de su persona”.

“El Director golpeando el pecho de Patricio con su dedo índice lo amenazó con perder su trabajo y con ‘tener novedades suyas’ de no retractarse. También descalificó a Gottardini diciendo que va a trabajar y a humillarse por dos pesos mientras a él (por Casado) le va muy bien”, agregó el escrito.

“Por último quiso rebajarlo diciendo que no posee estudios siendo que Patricio es Licenciado en Administración. Es por eso que se realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía de nuestro departamento. No podemos tolerar éste grado de violencia e intento de coartar la libertad de expresión en una red social. Instamos a su jefe, el Intendente Martin Aveiro a tomar medidas urgentes sobre esto y pedir la RENUNCIA inmediata a Diego Casado. Así demostrar a la sociedad tunuyanina que no asiente éstos comportamientos de sus funcionarios y que está a favor de la democracia en todos sus sentidos”, finalizó el comunicado que contaba lo vivido.

Lo que manifiesta Casado

Diego Casado, inspector General de la Municipalidad de Tunuyán en comunicación con este medio dijo: “No hubo maltrato. Yo fui a hablar con él porque venía compartiendo cosas sobre mí, mi hijo, mi familia. Quería que pudiéramos hablar y arreglar los asuntos y no me dijo nada. Luego, terminó haciendo una denuncia en la página del Ministerio Fiscal”.

Por otro lado, Casado aclaró que “no hubo violencia, ni maltrato. Yo no voy hacer eso. No voy a ir a pelear. Le pedí que se retractara”:

“Yo lo fui a ver porque él venía haciendo publicaciones de mí, así que lo fui a ver para que me dijera en la cara lo que me decía en las redes sociales. Lamentablemente, agrandó la historia, por eso decidí hacer un descargo también en mis redes sociales. Yo también hice una denuncia hacia él por las publicaciones, el agravio y lo que ha hecho por hablar mal de mi familia, el honor. Ya está, ya veremos luego este tema en la Justicia”, cerró.