Películas: los estrenos de Netflix para este invierno

La plataforma de streaming anunció parte de lo que sumará a su catálago en junio, julio y agosto. Y promete acción, comedia y documental.

Netflix ha dado a conocer las producciones que llegarán en los próximos meses y promete géneros para todos los gustos, desde documentales, hasta comedias románticas, thriller de acción o aventura fantástica para disfrutar en familia.

Dejó ver algo de lo que se verá en junio, julio y agosto. Aunque se aclaró que habrá mucho más. A continuación compartimos trailers, sinopsis y fechas de estreno.

16 de junio.

Misión de rescate 2

Resumen: Chris Hemsworth vuelve a interpretar a Tyler Rake en Misión de rescate 2, la secuela de la exitosa película de acción de Netflix. Después de haber sobrevivido milagrosamente a los acontecimientos de la primera producción, el mercenario australiano de operaciones encubiertas vuelve con otra misión mortal: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster de Georgia.

Esta es la secuela de la primera película basada en la novela gráfica Ciudad, de Ande Parks, a partir de una historia de Ande Parks, Joe Russo y Anthony Russo e ilustrada por Fernando Leon Gonzalez. Misión de rescate 2 cuenta con la producción de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall y Sam Hargrave, y la producción ejecutiva de Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus y Stephen McFeely.

Elenco: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt y Tinatin Dalakishvili. Género: Acción. Dirección: Sam Hargrave.

19 de junio

Cuiden a Maya

Resumen: Cuando Maya Kowalski, de nueve años, ingresó al Hospital Infantil Johns Hopkins en 2016, su familia no se imaginó lo que estaba a punto de vivir. Mientras el equipo médico trataba de entender su rara enfermedad, empezaron a cuestionar verdades fundamentales que unían a los Kowalski. De un momento a otro, Maya estaba en custodia del Estado, sin importar que sus padres desesperados quisieran tenerla en casa. La historia de la familia Kowalski -en sus propias palabras- cambiará tu percepción sobre la atención de salud infantil para siempre. Género: Documental. Dirección: Henry Roosevelt

23 de junio

La combinación perfecta

Resumen: Luego de un gran traspié laboral, Jenna (Gabrielle Union) trata de resucitar su carrera en el mundo de la moda. Inesperadamente, lo que resucita es su vida sentimental, pero el enamoramiento pone en riesgo sus planes, ya que el colega que la flechó (Keith Powers) no solo es mucho más joven… ¡es el hijo de su nueva jefa! Ahora, Jenna debe decidir si está dispuesta a arriesgarlo todo por ese impensado romance. Género: Comedia romántica. Elenco: Gabrielle Union, Keith Powers, Aisha Hinds, D. B. Woodside, Janet Hubert, Alani Anthony y Gina Torres. Dirección: Numa Perrier

5 de julio

WHAM!

Resumen: En 1982, George Michael y Andrew Ridgeley, adolescentes y mejores amigos, se propusieron conquistar el mundo como WHAM! En junio de 1986, después de haberlo logrado, dieron su último concierto en el estadio de Wembley. Ahora, por primera vez -y en sus propias palabras-, llega la asombrosa historia de cómo en cuatro años dominaron las listas de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales, un éxito tras otro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, entre otras.

Su época de gloria, en la que se convirtieron en el primer grupo pop occidental en presentarse en China, fue testimonio y personificación de su juventud y también de la de los millones de fans que los adoraban. WHAM! es un largometraje documental sobre esos años mágicos dirigido por Chris Smith (Rey Tigre; Robert Downey Sr.) y producido por John Battsek (La inspiración más profunda) y Simon Halfon (Oasis: Supersonic).

7 de julio

Unos suegros de armas tomar

Resumen: Owen Browning (Adam Devine), un gerente de banco muy recto, está a punto de casarse con el amor de su vida, Parker (Nina Dobrev). Pero la semana de la boda roban el banco, y cree que sus futuros suegros (Pierce Brosnan y Ellen Barkin), que acaban de llegar a la ciudad, son los infames bandidos fantasmas. Elenco: Adam Devine, Nina Dobrev, Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Richard Kind, Lil Rel Howery, Blake Anderson, Lauren Lapkus, Laci Mosley, con Ellen Barkin y Pierce Brosnan. Género: Comedia de acción. Dirección: Tyler Spindel

14 de julio

Bird Box Barcelona

Resumen: De los productores del fenómeno global «Bird Box: A ciegas», llega «Bird Box Barcelona» para expandir el universo que cautivó al público en 2018. Después de que una fuerza misteriosa diezmara la población mundial, Sebastián se aventura en su propio viaje de supervivencia a través de las desoladas calles de Barcelona. Pero, cuando forma una compleja alianza con otros sobrevivientes y tratan de escapar de la ciudad, crece una insospechada amenaza que es aún más siniestra.

Elenco: Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro, con Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia. Género: Intriga de acción. Dirección: Àlex y David Pastor

21 de julio

El clon de Tyrone

Género: Intriga de acción y misterio. Resumen: Situaciones aterradoras ponen a un trío disparejo (John Boyega, Jamie Foxx y Teyonah Parris) tras la pista de una malévola conspiración del Gobierno. Elenco: John Boyega, Teyonah Parris, David Alan Grier, J. Alphonse Nicholson, Tamberla Perry, Eric Robinson Jr., con Kiefer Sutherland y Jamie Foxx. Dirección: Juel Taylor

11 de agosto

Agente Stone

Género: Acción. Resumen: Rachel Stone (Gal Gadot) es una agente de inteligencia, la única mujer que se interpone entre su poderosa organización mundial, dedicada a mantener la paz, y la pérdida de su recurso más valioso… y peligroso. Elenco: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready. Dirección: Tom Harper.

18 de agosto

El Rey Mono

Género: Película animada para toda la familia. Resumen: Inspirada en un épico cuento chino, esta comedia familiar llena de acción sigue a un mono y a su bastón mágico de combate, que se enfrentan a demonios, dragones, deidades y al enemigo más temible de todos: ¡el ego del propio mono! Elenco de voces en inglés: Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jolie Hoang-Rappaport, Jo Koy, Ron Yuan, Hoon Lee, Stephanie Hsu, Andrew Pang, Andrew Kishino, Jodi Long, James Sie y BD Wong. Dirección: Anthony Stacchi.

31 de agosto

Elijo Amor

Género: Comedia romántica interactiva. Resumen: Cami Conway lo tiene todo: un trabajo que le gusta como ingeniera en un estudio de grabación y además va camino al compromiso, el matrimonio y los hijos con Paul, su maravilloso novio. Sin embargo, siente que le falta algo. Cami se enfrenta a un caleidoscopio de opciones tentadoras pero difíciles: desde la seriedad de los dilemas éticos hasta la frivolidad del verdad o consecuencia. Lo que ella decida dependerá completamente de ustedes, el público. ¡Cuidado! Las cosas no siempre salen como esperamos. Elenco: Laura Marano, Avan Jogia, Jordi Webber y Scott Michael Foster. Dirección: Stuart McDonald.

