“Perdón mamá”: La emotiva carta de Agustín Mazzini a su madre en forma de canción

Por Antonella Escobar.

Su disco busca transmitir el hambre y las ganas de poder salir adelante y lograr vivir de lo que aman hacer los artistas del interior.

Desde El Cuco Digital tuvimos la oportunidad de hablar con Agustín Mazzini, miembro de la banda Los Nietos de Samid, quien compartió su viaje musical desde su infancia hasta la actualidad.

Agustín comenzó su viaje musical a los 6 años, cuando su madre, cansada de que golpeara el respaldo del asiento del auto al ritmo de la música, decidió enviarlo a clases de batería. Desde entonces, Agustín ha tocado en varios grupos de San Rafael y ha aprendido a tocar la guitarra, el bajo y el piano de manera autodidacta.

Durante la pandemia, Agustín decidió iniciar su carrera como solista. “Lo único que me mantenía bien era la música, tanto tiempo a solas con el instrumento y conmigo mismo me llevaron a esa decisión de poder expresarme de una manera más directa”, afirmó.

Agustín también habló sobre el género urbano en el Valle de Uco, afirmando que existe pero que la gente está muy encasillada en géneros culturales como el folklore. Asegura que los artistas locales necesitan más visibilidad y oportunidades por parte de los organizadores de eventos y municipios.

Su disco busca transmitir el hambre y las ganas de poder salir adelante y lograr vivir de lo que aman hacer los artistas del interior. El álbum incluye una variedad de géneros, como trap, RYB, reggaeton, funky y más.

El nombre del álbum, “PUNTO DE PARTIDA”, representa un salto en su nivel tanto en producción como artista, y marca el inicio de una carrera que espera sea hermosa y larga. Este sigue a su primer material, un EP lanzado el año pasado llamado “PUNTO DE QUIEBRE”.

El proceso creativo de Agustín depende mucho de la idea de la banda y del productor fusionado. Cuando se produce a sí mismo, es totalmente autoexigente y estricto.

El álbum incluye 5 canciones en solista y 5 en colaboración con artistas de Eugenio Bustos, Mendoza, San Rafael y Buenos Aires. La canción que sale este jueves 28, titulada “Perdón mamá”, es una carta de disculpas a su madre por tomar la decisión de ir por el camino difícil e intentar triunfar por la música en vez de seguir una tecnicatura o estudiar una carrera universitaria.

Finalmente, Agustín tiene un consejo para los artistas que están considerando salir y comenzar una carrera: “Sean constantes, que no paren, la gente los va a tratar de flojos, de malos, les van a decir que no funciona que ‘se van a morir de hambre’ pero que eso no les importe que sigan que no miren atrás, hacia adelante siempre con toda la fuerza”.