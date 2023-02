Perú: el Congreso volvió a postergar para hoy el adelanto de elecciones y siguen las protestas contra Boluarte

El Congreso volvió a postergar para este miércoles a las 11 am la sesión plenaria sobre el adelanto de elecciones generales al 2023. Según el presidente del Parlamento, José Williams, la reprogramación busca “encontrar consenso” con miras al texto a debatir.

El Comercio informó que se está viendo una nueva fórmula. Fuentes de este Diario señalaron que la Comisión de Constitución habría sometido a consulta de las bancadas, en las últimas 24 horas, un texto sustitutorio sobre elecciones complementarias. Se propone que la primera vuelta se realice en diciembre y el balotaje, en febrero. Agregaron que el nuevo gobierno y Congreso asumirían sus funciones desde el 1 de abril de 2024.

Al tratarse de elecciones complementarias, los partidos representados en el Parlamento esperarían que rijan las reglas de la elección congresal de 2020, que también fue de este tipo.

Que se permita postular a la reelección a los actuales congresistas y que no esté activa la valla electoral del 5% para retirar la inscripción de los partidos que no la alcancen. Otras fuentes, no descartan que en el pleno se llegue a presentar otra alternativa.

Desde la tarde del lunes, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, encabeza una ronda de diálogos con diversas bancadas parlamentarias para llegar a un acuerdo. No obstante, se continúa en la búsqueda de consenso.

Fuente: El Comercio, Perú