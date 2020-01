Piden que Tunuyán congele los sueldos: es el único departamento del Valle de Uco que no lo ha hecho

En toda la provincia solo hay tres comunas que no han adherido a esta acción.

El pasado jueves 2 de enero, el Gobernador Rodolfo Suarez informó que congelaría por 180 días el sueldo de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. Luego del anuncio, varios intendentes de la provincia de Mendoza se sumaron a la iniciativa, entre ellos Gustavo Soto, mandatario de Tupungato y Rolando Scanio de San Carlos.

Sin embargo, el único departamento que no congeló todavía sus sueldos en el Valle de Uco es Tunuyán. Por tal motivo, Juan González Trigo, presidente del bloque de concejales por el Frente Cambia Mendoza, elevó al intendente Martín Aveiro una nota pidiendo que considere congelar su sueldo y el de su gabinete.

Trigo dio a conocer la noticia atreves de Facebook en donde expresa lo siguiente: En el marco de la emergencia económica y la solidaridad que pidió el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, que acató la provincia y los demás departamentos a EXCEPCIÓN de Tunuyán donde el intendente Martín Aveiro decidió no sumarse a esta iniciativa, he presentado esta nota para que se revea esta actitud. No podemos pedir lo que no damos y es muy fácil ser solidario con el bolsillo de los demás. Todos debemos contribuir y hacer un esfuerzo, un gesto que demuestre que estamos a la altura de lo que la ciudadanía requiere.