Pidieron una dura condena contra la monja Kumiko por los abusos en el Próvolo: 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación

La Fiscalía solicitó al tribunal una dura condena contra la monja imputada como abusadora y encubridora de ataques sexuales. La semana que viene será el turno de los abogados de las víctimas quienes, se cree, pedirán una pena similar. Enojo de los abogados de las monjas.

l segundo de los juicios por los abusos sexuales en el instituto religioso para chicos sordos y chicas sordas Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) comienza a resolverse. A principios de mayo comenzaron los alegatos de cierre en el debate, que tiene a 9 mujeres imputadas (entre ellas dos monjas) como encubridoras y partícipes, mientras que una de las religiosas –Kumiko Kosaka– está acusada, además, de haber cometido abusos.

Esta mañana, el fiscal Alejandro Iturbide finalizó su exposición y oficializó la acusación formal contra Kosaka. En ese sentido, pidió una condena para la monja de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.

Durante su exposición, Iturbide acusó a la religiosa japonesa por los delitos de autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.

La semana próxima será el turno de alegar para la querella. Se trata de los abogados que representan a los denunciantes, muchos de ellos ya víctimas confirmadas durante el primero de los juicios en el que fueron condenados los dos curas (Nicola Corradi y Horacio Corbacho), el jardinero Armando Gómez y el ex monaguillo, Jorge Bordón como autores de los abusos a niños y niñas que dormían en los albergues del instituto. Y se espera que el pedido de pena de la querella sea similar y en la misma sintonía de la Fiscalía.

Finalmente, los abogados de las imputadas cerrarán los alegatos, con su exposición.

En esta primera etapa de los alegatos, las partes se centrarán en la primera de las causas, que involucra únicamente a Kosaka. Luego será el turno de las otras dos causas -todas unificadas en el mismo juicio-, que involucran a otra monja (Asunción Martínez), a la ex representante legal del Próvolo (Graciela Pascual) y a 4 ex directoras, una psicóloga y la ex cocinera.

