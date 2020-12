Pío Chimeno vendió su guitarra por la crisis: un héroe se la compró y se regaló

Por Estefanía Tello

El hombre se llama Víctor, oriundo de Guaymallén, pero actualmente reside en Estados Unidos.

Juan Pío Chimeno es oriundo de Maipú y reconocido integrante de la banda folclórica Los Chimeno. Debido a la pandemia el artista se enfrentó a situaciones muy difíciles que lo llevaron a tomar una drástica decisión: vender su guitarra, su compañera, para afrontar algunas deudas que le había dejado este tiempo de cuarentena.

Aunque al principio Pío usó algunos ahorros y también recibió la ayuda de su familia y amigos, los recursos se fueron agotando. Por tanto, debió ir a trabajar en diversas cosas: vendió verduras por las calles, trabajó haciendo deliverys, fue bachero en un restaurante y hasta cuidó un enfermo, pero eso alcanzaba para los alimentos del día a día y las deudas se iban acumulando.

Los Chimeno

Por lo tanto, en el mes de septiembre con mucha angustia, decidió poner a la venta su guitarra en las redes sociales. Fue un momento de mucha tristeza, de hecho su hija le pidió que no lo hiciera porque ese instrumento lo acompañaba hacía 15 años. Sin embargo, aunque era imposible contener el llanto ante tanto dolor, finalmente, subió la publicación.

Lo que Juan Pío nunca se imaginó fue lo que iba a suceder poco después. “La publiqué en la mañana y a las 2 de la madrugada recibo un mensaje de un hombre que me la quería comprar; me dijo que le pasara el CBU y me hizo la transferencia en el momento”, comentó Pío a El Cuco Digital.

“Me pidió mi número de teléfono y al otro día me llamó; cuando ví el número era de otro lado; me pareció raro pero bueno, lo atendí y era Víctor, un hombre de Guaymallén que ahora está viviendo en Estados Unidos. Me dijo que me compró la guitarra para regalármela; yo no entendía nada; le pedí que me explicara y me contó que vio en el Facebook de una amiga la publicación y que decidió ayudarme, aunque no nos conocíamos”, agregó el cantante.

“Fue una gran sorpresa; yo no lo podía creer. Yo llegué al punto del ahogo; sorprendentemente me sentía solo pero no estaba solo, había mucha gente a mi lado y yo no lo estaba viendo. Lo que pasó me dejó una enseñanza de vida, sobre todo para no bajar los brazos”, manifestó emocionado.

Lo que le pasó a Pío fue verdaderamente muy emocionante, sin embargo, luego de que el artista mendocino le haya agradecido a Victor por semejante gesto de generosidad, el hombre que vive en Miami le pidió a Pío que el haga lo mismo por otros cuando se le presente la oportunidad de ayudar. “ Me pidió que se haga una cadena. Me dijo que si algún día yo veo a alguien que necesite una mano, se la dé. Es hermoso ver que siempre hay alguien del otro lado dispuesto a levantarte. Así que fue de gran ayuda porque pude cancelar mis deudas y con un restito de dinero que me quedó decidimos invertir en un pequeño emprendimiento con mi esposa; ahora vendemos milanesas por las calles y los comercios para seguir generando ingresos”.

Por último, para cerrar la nota, Pío siguió contando buenas noticias. “Después de 9 meses, los esperamos a todos este sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas en el Teatro Mendoza, vamos hacer un show respetando todos los protocolos, están invitados. Las entradas las pueden sacar por entradaweb.com.ar. Los vamos a esperar ansiosos”