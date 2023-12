“Los tres intendentes saben que se vienen tiempos difíciles.”

Iniciamos esta sección de política local, en este caso, con el regreso de Juani Jofré al análisis político. Esperamos tener más voces, opiniones y análisis, en esta nueva etapa del país, la provincia y la región, donde buscaremos la pluralidad de voces, un “arcoíris” de opiniones, tan variado como el mismo panorama político.

Política local: “Un arcoíris sobre el nuevo mapa político de Valle de Uco”

Por Juan Jofré

Estrenando este nuevo rol de escribir notas de análisis político, desprendido de los brillos de las primicias, intentaré siempre desde esta columna contribuir a poder diferenciar los colores, mirando los hechos políticos desde perspectivas diversas.

En esta primera nota, para esta nueva etapa, analizaremos un poco las fuerzas políticas con las que contará cada uno de los tres intendentes debutantes del Valle de Uco.

Estos tres tigres que entraron al trigal, no creo que tristes, asumieron ya sus funciones en los tres departamentos valletanos, con la particularidad de que los tres, se pintan de colores políticos diferentes.

Mientras que Gustavo Aguilera de Tupungato pertenece a Cambia Mendoza liderada por el nuevo/reelecto gobernador Cornejo, Emir Andraos es la “isla” peronista con referencia en el diputado nacional Martín Aveiro. En San Carlos, Ale Morillas, se referencia en el espacio de La Unión Mendocina, con la conducción provincial de Difonso y De Marchi.

A su vez, cada uno de estos intendentes tendrá una relación muy distinta tanto con el Gobernador Cornejo, como con el presidente Milei.

Aguilera de Tupungato debería tener muy buena llegada al Gobernador, mientras que la relación con el Gobierno Nacional quedará supeditada a lo que su espacio político haga en el plano nacional. Sin embargo, su cercanía con la vicegobernadora Hebe Casado (quien se expresó públicamente a favor de Javier Milei), que estuvo presente en su acto de asunción departamental, y le expresó su apoyo, podrían ser otro conducto para una relación más directa con el Ejecutivo nacional.

Emir Andraos no tiene en el peronismo de hoy, ni gobierno nacional ni provincial, pero cuenta con la presencia directa de Martín Aveiro en la rosca nacional, y ahí estarán las esperanzas de gestionar algo para el departamento. Quedará por ver cómo es la relación del grupo de los intendentes peronistas con el Gobernador Cornejo, porque si llega a ser una relación no tan confrontativa, tal vez haya ahí algunas posibilidades de gestionar algunas obras. Ya lo afirmó el propio Andraos, no hace mucho, en una nota en un medio provincial, donde afirmó que su relación con Cornejo era muy buena, y que iban a trabajar en obras con la provincia.

Por el lado de Morillas, parecería que el espacio de La Unión Mendocina mantendrá una firme oposición a Cornejo en la provincia, pero se ven algunos acercamientos con la gente de Milei a nivel nacional que le abren una luz de esperanza para posibles gestiones de recursos extras.

Por si eso fuera poco, en este complejo panorama para los tres departamentos, las composiciones de los Concejos Deliberante de cada departamento tendrán también sus propias particularidades.

En Tunuyán, el Intendente Emir Andraos tendrá seis, de diez concejales a su favor. La particularidad es que los cuatro de la oposición pertenecen a un solo espacio: el radicalismo.

En Tupungato, el oficialismo contará con la mitad de concejales propios, ya que tiene cinco de diez. Las fuerzas opositoras están divididas en dos bancas del peronismo, dos de la unión mendocina, y una de un nuevo partido departamental.

En San Carlos, la tarea de acordar Ordenanzas a favor del oficialismo será más difícil, ya que Morillas solo cuenta con tres concejales de su propio espacio. El radicalismo también cuenta con tres, y parecen decididos a ser una dura oposición de quien fuera hasta principios de este año un socio político. El peronismo cuenta solo con Verónica Diez, al igual que el partido local Nuevos Rumbos con Cecilia Coronel. El Partido Verde tendrá dos bancas, pero hay una que responde a la estructura partidaria provincial, y la otra que ha sido desconocida por la misma.

En ninguno de los tres Concejos habrá algún partido con la mayoría de dos tercios que le permita, por ejemplo, tomar deuda. En todos los Concejos deberán llevarse a cabo tareas de negociaciones, intercambio de opiniones, escucha y búsqueda de consensos. Lo que se dice, una verdadera tarea política. En el caso de San Carlos, los concejales oficialistas tendrán un gran desafío para conseguir mayorías cada vez que lo necesiten.

Para terminar de configurar un primer mapa de actores políticos, queda analizar un poco el equipo que cada intendente ha armado para llevar adelante la tarea ejecutiva.

Muy llamativo ha sido lo anunciado por Alejandro Morillas en San Carlos, ya que casi la totalidad de su Gabinete será de gente nueva en la gestión y muy joven en años. El mismo intendente expresó en varias oportunidades que deberán ser “innovadores”, y parece ahí encontrar el sentido del armado de su “gente de confianza”.

En Tupungato, Gustavo Aguilera armó un gabinete amplio y variado, en cuanto a género y edades. Por un lado se muestra cierta continuidad con el Gobierno de Soto, al mismo tiempo que oxigena algunas áreas y comienza a dar espacio a las nuevas generaciones.

Emir Andraos fue el último en presentar en sociedad su nuevo equipo, y aggiornado a los tiempos que vienen, destaca la juventud de la mayoría de los funcionarios. Claramente tendrá algunos colaboradores que han sumado experiencia durante los años de Aveiro, pero las caras visibles son de una renovación casi total.

Para terminar este primer análisis, volver a resaltar la variedad de colores políticos que tendrá el Valle de Uco, y dejar una última idea.

Los tres intendentes saben que se vienen tiempos difíciles, que la crisis social se profundizará, que tendrán menos recursos, y que deberán agudizar sus sentidos y dejar la piel en la cancha. Por esa razón, han coincidido, sobre todo Tunuyán y San Carlos, que la juventud y su energía serán más importantes que la paciencia y sapiencia que puede aportar la experiencia.

Un gran desafío que tendrán todos los actores políticos en los tiempos que vienen: aprender a dialogar y trabajar juntos con personas de otros colores políticos. Se vienen tiempos de arcoíris, con el gris incluido.