Por la difícil situación, Nacho Silva decidió vender su guitarra: “Lo hago con un gran dolor en el alma

Así lo mencionó el artista a El Cuco Digital.

Este lunes por la tarde, un posteo en Facebook de Nacho Silva sorprendió a sus amigos y seguidores. El músico oriundo de Buenos Aires que se ha ganado el corazón de los valletanos, decidió poner en venta su guitarra debido a la difícil situación que está atravesando en esta pandemia.

El cantante dialogó con El Cuco Digital y contó que pensó en esta opción para poder costear sus gastos personales. “Tiene que ver con esto que está pasando. Yo el año pasado estuve sin trabajar, ocho o nueves mes. Obviamente que me banqué con los ahorros que tenía destinado para otras cosas, y con la ayuda de mi familia que me bancó. En enero comencé a trabajar, hice una gira que me fue bien y después, se vinieron las restricciones, se me empezaron a caer los shows en plena gira, me tuve que volver a Buenos Aires, y la plata de esa gira estuve estirándola hasta ahora, y bueno, ya no se puede más; yo soy músico, vivo de la música, ósea sino hago shows no hay entrada, no tengo ingresos, no puede producir, ni tener para los gastos cotidianos”.

“Más allá de que tengo una familia que me banca y que si necesito está sin condiciones, no me gusta a mí, y no estoy acostumbrado a estar parado y no tener mi dinero, como cualquier persona que labura, entonces ante esto, se me ocurrió poner en venta mi guitarra, lo hago con un gran dolor en el alma porque es mi instrumento y herramienta de trabajo, y un montón de cosas más, pero bueno tengo que sacrificar algo porque acá en Buenos Aires no hay posibilidades de trabajo porque si hubiera en qué trabajar, voy y lo hago, no me importa; no se me caería un anillo por ir y hacer lo que sea”, agregó con tristeza Nacho.

“Pasa por la necesidad, lo económico y no estar molestando a los demás que también tienen sus deudas. Nosotros los artistas no tenemos ayuda del gobierno, ni de Cultura, ni de nadie; además, si sacas un préstamo no sabes si lo podés pagar. Se está haciendo difícil y veo como que a nadie le importa lo que pasamos los artistas. Estamos todos muy afectados por este desastre”, cerró.