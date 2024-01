Por la poca venta, bajó el precio de la carne en algunas carnicerías del Valle de Uco

Algunos cortes bajaron a $1500.

En las últimas semanas, subió el precio de los combustibles y eso provocó que prácticamente todo el rubro alimento tenga una suba de precios en toda la provincia de Mendoza.

La carne vacuna sufrió un incremento importante, tanto es así que el corte de blanda supo estar en casi los $8000 el kilo, la molida $4000 y el asado $7500.

Por estos precios y por la difícil situación económica que atraviesa el país, muchos consumidores de este producto dejaron de comprar, lo que hizo que mermaran las ventas considerablemente.

Debido a esta situación, desde el Cuco Digital, en la jornada de hoy salimos a recorrer diferentes carnicerías y la novedad es que bajó el precio de la carne debido a las escasas ventas que se registraron en los últimos días.

“Los precios nuevos los tenemos desde el pasado martes, cuando llegó el camión ya venía con precios nuevos y más baratos respecto a la última vez”, comentó un carnicero del departamento de Tunuyán.

“No quedaba otra alternativa de bajar los precios, de otra forma no teníamos ventas, hoy la gente viene y te compra por cantidad de dinero, no por el kilo, entonces si nosotros no vendemos no le compramos al distribuidor y todos perdemos”.

Así están los nuevos precios

• Blanda costaba $7500 ahora $6000

• Molida costaba $3500 ahora $2500

• Asado costaba $8000 ahora $6500