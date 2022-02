Por las intensas lluvias, una familia sufrió el derrumbe de parte de su casa y necesita ayuda

El agua hizo ceder una pared que casi cayó arriba de una de las moradoras.

Una familia de Tunuyán transita una difícil situación luego de que parte de su casa se derrumbara a raíz de las intensas tormentas registradas en los últimos días. Ayer por la tarde, en la vivienda ubicada en un asentamiento de calle 25 de noviembre, la humedad hizo que una pared se trizara y luego cayera, casi encima de una de las propietarias.

«Ayer tipo 5 de la tarde, sentí un crujido donde está la puerta de entrada. Cuando veo que la pared se trizó y se hundió para el lado de afuera. Le digo a un primo que me ayude a sacar un tablero del lado de afuera que me habían prestado, pero cuando muevo un poco el tablero, se me viene la pared encima. Lo único que hice en ese momento fue soltar el tablero y correr para atrás», contó Mariela Acula, en diálogo con El Cuco Digital.

«El mismo peso del agua me ha quebrado las tablas de la pieza de los chicos, en palo se han pandeando de la misma humedad. Estoy esperando que me den una respuesta de Acción Social a ver qué me dicen», agregó la mujer.

Por su parte, su hija detalló que por lo pronto necesitan ripio y arena. «Mi mamá tiene algunos ladrillos, pero nos hace falta ripio y arena, que ni juntando toda la familia podemos conseguirlo porque está en 4500 la camionada y no es imposible. Lo que sea en este momento nos viene bien», dijo la joven.

Para colaborar comunicarse al 2622 64-2402.