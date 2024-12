“¿Por qué tan elegante Homero?”- “Es que hoy juega la Scaloneta muchacho”

El combinado albiceleste completa la fecha de eliminatorias frente a su combinado colombiano. Será la octava jornada del camino rumbo al Mundial 2026, y nuevamente lo hará sin Messi ni Di Maria.

La Selección Argentina visita a Colombia desde las 17.30, por la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde el estratega nacional Lionel Scaloni deberá volver a presentar un equipo sin su capitán Lionel Messi ni Ángel Di Maria, dos ausencias de gran peso que obligaron al entrenador a pensar en un nuevo y renovado equipo, que viene de superar cómodamente a Chile en condición de local.

Con un rendimiento de menor a mayor, la Albiceleste fabricó una efectiva y celebrada victoria por 3-0 frente a su par trasandino por el certamen clasificatorio, al que volvió habiendo revalidado el título de la Copa América y sin el astro lesionado Messi ni el retirado Di María, que tuvo su homenaje. Ahora deberá visitar el calor de Barranquilla con varios interrogantes en diversas posiciones de la cancha, más aún luego de la última conferencia del DT nacional: “Vamos a hacer cambios. No sabemos cuántos. Lo vamos a definir en estos dos días previos al partido”, expresó el oriundo de Pujato.

Con Alexis Mac Allister, que se perfila como titular, y Nico González en duda, el entrenador piensa diferentes alternativas en la formación inicial para el duelo en Barranquilla. De no responder bien el futbolista del Liverpool, Leandro Paredes iba a ingresar en su lugar pero todo indica que no hará falta, mientras que con González perdería la pulseada con Giovani Lo Celso, quien contaría con más chances de meterse en el once.

De todas formas, Scaloni también analizaba hacer cambios en la defensa. Sobre todo, considerando que enfrente estará Luis Díaz. Por eso, también imaginaba cambiar a un lateral: Marcos Acuña iba a meterse; no obstante, Nicolás Otamendi seguirá como central y Lisandro Martínez hará lo propio en el andarivel izquierdo.

La formación de Argentina vs. Colombia, por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Gio Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Este duelo está pactado para las 17.30 (hora argentina) y va a ser transmitido a través de TyC Sports y Telefe.

Fuente: Olé y TyC Sports