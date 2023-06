Precaución por bancos de niebla en rutas del Valle de Uco

El fenómeno disminuye la visibilidad.

El viernes amaneció con la presencia de bancos de niebla en tramos de rutas del Valle de Uco.

Héctor Rubio informó que “en distintos sectores de ruta 40 e ingresos norte y sur a la ciudad de Tunuyán se registran bancos de niebla de mediana intensidad que disminuyen la visibilidad”. Lo mismo en sectores de “ruta provincial 92 y corredores productivos”.

Ante ello se solicita a los conductores disminuir la velocidad, no realizar maniobras bruscas, no utilizar balizas al circular, no detenerse sobre la calzada principal y mantener la distancia de frenado con el vehículo que los antecede. Asimismo, se recuerda la obligatoriedad de llevar las luces bajas encendidas, el cinturón de seguridad colocado y tener la documentación al día.