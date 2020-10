Prestadores turísticos harán un corte de ruta para pedir por la apertura del Manzano Histórico

Se trata de artesanos, quienes realizan cabalgatas y trekking, entre otros. La movilización será mañana.

Este miércoles el departamento de Tunuyán será escenario de una movilización con corte de ruta donde se reclamará por la apertura de la Reserva Natural Manzano Histórico.

Si bien el turismo interno en el Valle de Uco está habilitado, algunos sectores que incluye la actividad no están pudiendo trabajar. En este caso, se trata de artesanos, y quienes realizan cabalgatas y trekking dentro de esa reserva tunuyanina que, si bien está cerrada al público, los alojamientos y restaurantes dentro de la misma están funcionando desde hace un tiempo.

“Mañana nos movilizamos al puente del Río a las 10 horas haciendo un corte de ruta para pedir por las aperturas en la reserva” manifestó Alejandro Aranda, propietario de una empresa de turismo local a El Cuco Digital.

Seguidamente el hombre indicó que “está abierto el turismo interno pero solo para algunos sectores, para nosotros que trabajamos dentro una reserva no está abierto, entonces los artesanos no pueden trabajar, los que hacemos cabalgatas no podemos trabajar, los que hacemos trekking no podemos trabajar, pero sí están abiertos restoranes y cabañas dentro de la reserva”.

Por otro lado, en cuanto a la solicitud que han realizado a las autoridades provinciales al respecto, Alejandro dijo: “No hemos obtenido ninguna respuesta y ahora el 1 de noviembre se abre la temporada de montaña”. Y añadió que desde la Municipalidad tampoco “nos han dicho nada porque esto depende de la Provincia, así que esperamos que mañana vayan a apoyar intendente y concejales de acá del pueblo”.

Para cerrar, el empresario destacó que son “alrededor de 100 familias las que estamos afectadas por esta situación”.