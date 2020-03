Primer legislador en donar su sueldo: Difonso ya lo transfirió a la cooperadora del Hospital Tagarelli

El mismo corresponde al mes de marzo. El diputado continuará con la iniciativa hasta que finalice la cuarentena.

El pasado 23 de marzo, el diputado Jorge Andrés Difonso anunció a través de las redes sociales que donaría su dieta mientras dure el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Además, en ese mismo posteo el ex intendente de San Carlos propuso crear un Fondo Solidario de Emergencia para lo sanitario.

“Estamos proponiendo la creación de un Fondo Solidario de Emergencias para enfrentar la pandemia y hemos suscrito una nota a la presidencia de la Cámara solicitando que no deposite los haberes correspondientes a e la dieta como diputado hasta que dure esta cuarentena y desde que fue instaurada”, dijo Difonso en comunicación con El Cuco Digital.

Seguidamente sostuvo: “Hay mucha gente que no está yendo a trabajar porque no puede y esto le va a implicar que no va a conseguir ingresos para su familia. Creo que todos tenemos que ser solidarios y cada uno tratar de proponer y ayudar en cuestiones concretas”, agregó y convocó a quienes puedan a sumarse a la iniciativa: “Creo además que en Argentina que hay muchos profesionales que hemos estudiado en Universidades Públicas y que hoy quizás pueden aportar a este fondo, muchos empresarios que han obtenido numerosos dividendos en estos últimos años y que quizás también pueden aportar, todos en su medida, nadie más de lo que puede”.

Finalmente este martes, Difonso transfirió su sueldo correspondiente al mes de marzo a la cooperadora del Hospital Tagarelli de Eugenio Bustos. De esta manera, se convirtió en el primer funcionario mendocino en concretar dicha iniciativa.