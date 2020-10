Profesional del Scaravelli: “Los médicos y todo el personal estamos muy cansados y solos no podemos”

Imagen ilustrativa

Así lo manifestó Cesar Bunader, quien a pesar del agotamiento que demanda la lucha contra el Covid-19, destacó que todas las áreas del nosocomio continúan funcionando.

El coronavirus no da tregua y sigue avanzando en la región Valle de Uco, que a la fecha cuenta con un total de 3079 casos positivos desde el inicio de la pandemia y donde, según confirmo Nación, ya hay circulación comunitaria, es decir, hay un número importante de casos no relacionados con cadenas de transmisión ya conocidas, por lo que la población local tiene más riesgo de exposición al virus.

A pesar de ello, muchas personas siguen sin respetar las medidas sanitarias y sin empatizar con otros actores de la sociedad, como adultos mayores, enfermos patológicos, o con los trabajadores esenciales, aquellos que están en la primera línea de batalla contra la enfermedad, como son los trabajadores de la salud.

Frente a ello, y con motivo de visibilizar esta valiosa labor, El Cuco Digital dialogó con Cesar Bunader, médico del Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, ubicado en Tunuyán.

En primera instancia, Cesar contó que el nosocomio está dividido en hospital respiratorio y bloques de internación. Respecto a ello, nombró que los diferentes sectores están comandados por: Mauro Acuña, gerente asistencial; Marcela Turela, coordinadora de bloques de internación Covid-19 y consultorios; Guillermo Gallardo, coordinador de guardia y consultorios, y por él, también coordinador de consultorios y hospital respiratorio.

“El Hospital respiratorio está cubierto las 24 horas por dos médicos actualmente. Las esperas pueden demorar, porque los pacientes son más y porque se brinda una buena atención donde se intenta que no haya equivocaciones” destacó Bunader.

Pedidos

Seguidamente, y respecto al gran interrogante de cuándo se debe acudir al hospital en caso de presentar sintomatología, el profesional pidió “que no consulten al primer día con síntomas, sino que vayan con 72 horas cumplidas. Salvo que los síntomas sean agitación, falta de aire o alguna otra complicación respiratoria”.

Además, también indicó que “los tres departamentos cuentan con centros Covid-19, entonces que las personas respeten sus domicilios. En el Scaravelli no van a encontrar mejor atención, va a ser la misma, entonces le pedimos que sin son de San Carlos, se hagan atender en San Carlos, lo mismo los que viven en Tupungato”.

Por otro lado, en cuanto al tema “camas”, el doctor dijo que “los bloques de internación están con ocupación de camas del 90% o más, y pacientes en espera. De ahí viene la responsabilidad de contagios; los jóvenes llevan el virus a sus casas y contagian a los ancianos, o a enfermos patológicos (…) Tengan en cuenta las medidas si conviven con otras personas”.

Cansancio

“Los médicos y todo el personal de salud estamos muy cansados, dando más del 100% y solos no podemos, necesitamos la ayuda de la población. Desde el hospital se hace lo máximo que se puede, pero el equipo de salud, insisto, solo no puede” expresó agotado Bunader, con esperanza de que aquellos que no toman conciencia, puedan solidarizarse, cuidarse y cuidar a los demás.

Un hospital que, a pesar de todo, sigue funcionando

A pesar del cansancio insostenible que muchos profesionales ya están alcanzando a más de seis meses del inicio del confinamiento, Cesar destacó que “las patologías prevalentes se siguen atendiendo por guardia general que sigue funcionando, y además también se recibe complicaciones de pacientes con Covid-19 que están en sus domicilios (…) El servicio de Clínica Médica también sigue funcionando, al igual que los servicio de maternidad, neonatología, y cirugía y traumatología con urgencias”.

“La sociedad debe ayudar a evitar nuestro cansancio. Hoy (por el viernes), tenemos 3 médicos del hospital con Covid-19, y los que no estamos enfermos, vamos cubriendo las horas de esos médicos. A pesar de ello, todas las áreas del hospital están trabajando en la pandemia” añadió Cesar Bunader para cerrar.