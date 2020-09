Profesionales del Scaravelli crearon un emotivo video para dar ánimo a sus colegas

Lo hizo personal que forma parte de la Clínica Médica Covid-19.

El equipo de la Clínica Médica Covid-19 del Hospital Regional Scaravelli de Tunuyán, recibió ánimo a través de un video donde se destaca a cada profesional de esa área, que día a día pone el cuerpo para combatir en primera línea a la enfermedad.

El audiovisual fue creado por Sara Cerruto y Pablo Sosa, que le puso su voz. Ambos también se desarrollan en la Clínica y decidieron tener este gesto para darle fuerzas a sus colegas.

Lucila Rivas, licenciada en Enfermería en comunicación con El Cuco Digital contó al respecto: “El video lo hizo una compañera para que entre nosotros nos diéramos fuerza y ánimo, porque llevamos muchos días de estrés, cansancio y miedo (…) esto nos ayuda a creer que todo el esfuerzo y sacrificio que hacemos no es en vano”.

Por otro lado, Lucila manifestó lo difícil que resultar estar en la primer frente de batalla: “Yo antes trabajaba en la parte de cirugía y cuando me pasaron a la parte de Clínica Médica Covid-19 porque crecieron los casos, fue horrible, porque tenes todos los miedos enfrente tuyo y no tan solo por mí, sino por mi marido, mis hijas y mi familia, pero ahora me siento segura porque mis compañeros te dan apoyo. Somos un grupo unido”.

“Todo el tiempo trabajamos en equipo. Cuando ingresamos, nos cambiamos y le preguntas a algún compañero si te falta algo; luego, en el proceso de sacarnos la ropa que es lo más importante para no contagiarse, no podes cometer error porque sino pones en riego la salud tuya, de tus compañero y la familia. Bueno, ahí tus compañeros también te van guiando diciéndote qué es lo que tenés que irte sacando y te van desinfectando, entonces todo el tiempo tenemos que trabajar en equipo. Hay mucha calidad humana porque todos trabajamos con el mismo objetivo” agregó la enfermera.

Para cerrar, Lucila contó que hasta ahora solamente del personal de su Área se contagió el jefe, “los demás hasta ahora estamos bien, pero el miedo sigue ahí; cada vez que vas a trabajas y volvés a tu casa hay miedo. En mi caso particular hice en un momento un pico de estrés porque llevaba un mes sin poder ver mi mamá y papá, por eso le pedimos a la gente que tengan empatía porque todos estamos cansados y pasando momentos difíciles, cada uno a su manera, pero a nosotros porque nos toca estar en la primera línea de batalla. Nosotros tenemos doble responsabilidad, de cuidarnos y cuidar nuestra familia. Por eso le pedimos a la gente responsabilidad, porque aumentan los casos y también nuestro cansancio. Les pedimos a todos solidaridad y empatía”.