Pronóstico: aumenta la temperatura, pero antes se esperan heladas en el Valle de Uco

La mínima podría llegar a los -5°.

Este miércoles volverá a aumentar la temperatura y se espera una tarde cálida, pero antes habría heladas en el Valle de Uco.

El pronóstico de Contingencias Climáticas indica para la jornada “algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste”. Las mínimas estimadas son: de -2.5 a 0 C para el Oasis norte – este:, -5 a -1 C para Valle de Uco y de -3.5 a -2.5 C para San Rafael y G. Alvear.

El organismo provincial precisó que se esperan las siguientes temperaturas:

TUPUNGATO: Dubois: -2,1°C. El Peral: -2°C.

TUNUYÁN: Agua Amarga: -2,4°C. Vista Flores: -4,5°C. Tunuyán: -4°C.

SAN CARLOS: La Consulta: -2,8 °C. El Cepillo: -4°C. Tres Esquinas: -5°C.

A nivel provincial la mínima se ubicaría en los 4° mientras que la máxima sería de 18°. En tanto, en la región valletana el termómetro llegaría a los 14° según el Servicio Meteorológico Nacional.

El jueves la temperatura seguirá subiendo y los próximos días las máximas oscilarían entre los 22° y 28°.